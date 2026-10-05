El medio iraní Press Tv asegura que Benjamin Netanyahu planificó el supuesto secuestro del avión de Flydubai ocurrido el pasado 30 de septiembre.

El avión de Flydubai viajaba a Israel y tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita tras el supuesto intento de secuestro por parte de un copiloto identificado como Al-Hammami.

Press Tv asegura que Netanyahu habría planificado el supuesto secuestro de avión de FlyDubai

El medio iraní Press Tv asegura que fuentes de Israel afirman que el supuesto secuestro de FlyDubai fue planeado por Benjamin Netanyahu y altos cargos militares durante un viaja a Emiratos Árabes.

Este plan buscaría generar nuevos conflictos con Irán e involucrar al gobierno de Estados Unidos en nuevos ataques contra este país.

El plan de Benjamin Netanyahu fue creado dos días antes de que ocurriera el supuesto secuestro.

Ataque en vuelo de Flydubai (ABIR SULTAN/EFE / EFE)

Además, expertos en vuelos y manejo de aeronaves han dudado de la versión dada por Israel tras el incidente con el avión.

El piloto Aaron Murphy explicó a CNN lo que ocurre cuando un avión pierde altura, ya que información emitida por Israel asegura que el avión de Flydubai cayó más de 5 mil 200 metros en un minuto.

Aaron Murphy asegura que, si el avión de Flydubai hubiera descendido a esa velocidad, se hubiera desintegrado por completo.

Supuesto secuestro de avión de Flydubai genera dudas y teorías en redes sociales

Videos difundidos en redes sociales muestran a los pasajeros del avión de Flydubai celebrando el descenso del avión, por lo que usuarios dudan de la veracidad del incidente.

Además, los videos no muestran que se activaran los protocolos de seguridad como la eyección de mascarillas de oxígeno ante una posible despresurización.

Por otro lado, no hubo lesionados y el avión aterrizó en orden, lo cual ha generado dudas sobre el supuesto secuestro.