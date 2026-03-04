Tras las palabras del presidente, Pedro Sánchez de un “no a la guerra” a la amenaza de Donald Trump, otros más se suman al apoyo de España.

Luego de que China y Francia respondieron a la amenaza para España de Trump por Irán, incluso hasta la Comisión Europea ya fijó su postura.

China y Francia responden a amenaza de Trump por Irán, muestran su apoyo a España

En el marco de las tensiones políticas, tras la invasión a Irán por parte de Estados Unidos e Israel; China y Francia responden a la amenaza de Trump para mostrar su apoyo a España.

A lo que el presidente Emmanuel Macron expresó “la solidaridad europea de Francia” con el gobierno español de Pedro Sánchez, tras señalar las “amenazas de coerción económica” de Trump, por no prestar sus bases para los ataques a Irán.

Por su parte, China se dijo en contra de la manipulación comercial como arma de presión política por la amenaza del mandatario de Estados Unidos a España.

“El comercio no debe ser utilizado como arma ni como instrumento”, dijo en conferencia de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.

Además de que China reiteró que los ataques de Estados Unidos e Israel en contra Irán “violan el derecho internacional”.

Emmanuel Macron, presidente de Francia (LUDOVIC MARIN / AFP)

EU fija su postura: salvaguarda los intereses de los países miembros

Los intereses de la Unión Europea serán salvaguardados así lo dijo la comisión, ante las amenazas de Trump a España por la guerra en Irán.

“Nos solidarizamos totalmente con todos los Estados miembros (...) Estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”. Unión Europea

Así como también le expresaron “la plena solidaridad de la Unión Europea con España”, tras las amenazas de Trump.