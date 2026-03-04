Desde España, el presidente Pedro Sánchez ha respondido con un “no a la guerra” al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; tras las amenazas de embargo por Irán.

Respuesta de Sánchez que ya tiene el apoyo de los aliados europeos como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y hasta Emmanuel Macron de Francia.

Muy agradecido por las llamadas y mensajes de apoyo de @vonderleyen, @eucopresident, @EmmanuelMacron y otros aliados europeos.



NO A LA GUERRA. Sí al comercio, la cooperación y la prosperidad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2026

Sánchez responde a las amenazas de Trump

A través de un mensaje, el presidente de España, Sánchez ha respondido a las amenazas de Trump con “no a la guerra”.

Sanchez argumentó que la posición del gobierno de España ha sido “clara y consistente, es la misma que hemos mantenido en Ucrania, también en Gaza”.

Por lo que Sánchez precisó su posicionamiento en tres puntos sobre el respeto a las naciones y los afectados que se implican en una guerra .

“En primer lugar no a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefenso, a la población civil, en segundo lugar el mundo no puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas y finalmente no ha repetir los errores del pasado, se resume en cuatro palabras: No a la guerra”. Pedro Sánchez, presidente de España

Respuesta de Sánchez para Trump que se da luego de que el mandatario de Estados Unidos amenazó de romper “todo el comercio con España”, tras negarle el uso de las bases españolas para los aviones norteamericanos en medio del conflicto con Irán.

🇪🇸 Presidente español, Pedro Sánchez:



"Hace veintitrés años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, según se decía entonces, se libraba para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Husein, llevar la… pic.twitter.com/BOHao0ziXi — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) March 4, 2026

Sánchez recuerda que guerras de Estados Unidos solo han traído más inseguridad

Además de dejar en claro su posicionamiento con “no a la guerra”, Sánchez recuerda que las guerras de Estados Unidos solo han traído más inseguridad para Europa y el mundo.

“Hace veintitrés años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Una guerra que, en teoría, según se decía entonces, se libraba para eliminar las armas de destrucción masiva de Sadam Husein, llevar la democracia y garantizar la seguridad mundial”. Pedro Sánchez, presidente de España

Por lo que los argumentos de Estados Unidos de acabar con los males del mundo han resultado ser todo lo contrario, pues la guerra solo ha traído inseguridad, crisis y aumentos en energías.

“Pero que, en realidad, vista en perspectiva, produjo el efecto contrario, desató la mayor ola de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín. La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de los precios de la energía”. Pedro Sánchez, presidente de España