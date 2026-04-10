La audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada se aplazó por segunda vez por la corte federal de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos.

Esta audiencia de El Mayo estaba programada para llevarse a cabo el 13 de abril; sin embargo, la fecha cambió por orden de la corte para el 18 de mayo.

Cabe recordar que el 25 de agosto de 2025 Ismael Zambada García se declaró culpable de dos cargos por crimen organizado ante el juez Brian Cogan de la corte federal de Brooklyn.

Aplazan audiencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada por violencia en Sinaloa

De acuerdo con el abogado de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, la audiencia de sentencia del ex líder del Cártel de Sinaloa se ha aplazado debido a la violencia en el estado.

Frank Pérez, abogado del narcotraficante señaló que la elaboración del memorándum de sentencia por su parte se ha complicado debido a la violencia en Sinaloa generada por el secuestro de su cliente el 25 de julio de 2024.

Y es que tanto la defensa como la fiscalía tenían hasta el 30 de marzo para presentar sus informes, cosa que no ha ocurrido.

Según el abogado, esto se debe a que parte de la evidencia que mitiga la sentencia contra Ismael ‘El Mayo’ Zambada debe ser obtenida de personas que se encuentran en regiones de México que están experimentando violencia e inestabilidad.

“Una parte sustancial de la evidencia mitigante debe ser obtenida de individuos localizados en regiones de México que actualmente experimentan una violencia e inestabilidad en aumento (…) dichas condiciones han creados dificultades logísticas serias para acordar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de contexto esencial de testigos y familiares. Retrasos en viajes y comunicaciones han sido inevitables, y varios individuos apenas han podido confirmar su disponibilidad para ayudar” Frank Pérez, abogado de Ismael 'El Mayo' Zambada

Cabe señalar que esta es la segunda vez que se aplaza la audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, su primera audiencia había sido agendada el 13 de enero de 2026.