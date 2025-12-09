La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada ha pedido aplazar 90 días su sentencia programada para el 12 de enero de 2026, debido a dificultades para recabar pruebas.

Según documentos del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, la defensa de “El Mayo” Zambada presentó este mismo martes 9 de diciembre de 2025 la solicitud al juez Brian M. Cogan.

Por lo que el abogado de Frank A. Perez, defensa de “El Mayo” Zambada alegó que se requiere de más tiempo debido a que gran parte de la evidencia se encuentra en México.

“Una parte sustancial de la evidencia debe obtenerse de personas ubicadas en regiones de México que experimentan un aumento de la violencia e inestabilidad”. Frank A. Perez, defensa de “El Mayo” Zambada

Asimismo, la defensa de “El Mayo” Zambada apuntó que la propia violencia en el país ha dificultado obtener la evidencia importante para el memorando de sentencia.

Dicha evidencia que necesita aún recabar la defensa de “El Mayo” Zambada se trataría de entrevistas, cartas, así como declaraciones de familiares y testigos.

🔴Defensa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada solicita retrasar 90 días la sentencia agendada para el 12 de enero de 2026



En un documento dirigido al juez Brian Cogan, el abogado Frank Pérez pide más tiempo para recopilar información y señala que “una parte sustancial de la evidencia… pic.twitter.com/G1oW45pLAT — Azucena Uresti (@azucenau) December 9, 2025

La solicitud de aplazamiento de sentencia para “El Mayo” Zambada aún no tiene respuesta del juez

Por el momento la solicitud de la defensa de “El Mayo” Zambada para aplazar sentencia 90 días por dificultades para recabar pruebas no ha sido resuelta por el juez.

Se espera que en estos días el juez del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, Brian M. Cogan de su respuesta de mantener la fecha o dar a la defensa de “El Mayo” Zambada 3 meses más para terminar el papeleo de sentencia.

Asimismo, según la defensa de “El Mayo” Zambada precisó que el Fiscal Federal Auxiliar del Departamento de Justicia no se opone a que la corte le conceda la solicitud de aplazar la sentencia por 90 días más.