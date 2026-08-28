Ana Botín anunció la apertura del Faro Santander el próximo 8 de septiembre de 2026, un recinto cultural que exhibirá lo mejor de la colección Gelman Santander con obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, Rufino Tamayo y otros artistas mexicanos.

“Faro Santander abrirá sus puertas el día 8 de septiembre con una muestra de lo mejor de la colección Banco Santander, obras de Leonora Carrington y piezas clave del arte moderno mexicano de la colección Gelman Santander” Ana Botín. Presidenta del Consejo de Administración del Grupo Financiero Santander,

La apertura del Faro Santander también contará con piezas de Leonora Carrington y de la colección Banco Santander, con nombres como Tiziano, El Greco y Goya.

Tras cinco años de renovación del edificio Pereda, el espacio será inaugurado oficialmente por el rey Felipe VI y la presidenta del Grupo Financiero Santander.

Arte mexicano, uno de los protagonistas en Faro Santander

La colección Gelman Santander es gestionada desde enero de 2026 por la fundación Banco Santander, la cual comprende 160 obras de pintura y fotografía producidas de 1941 a 1998.

Estará expuesta en Faro Santander del 8 de septiembre de 2026 al 10 de enero de 2027. Los artistas mexicanos que incluye son:

Frida Kahlo

Diego Rivera

María Izquierdo

José Clemente Orozco

Rufino Tamayo

David Alfaro Siqueiros

Carlos Mérida

Jesus Reyes Ferreira

Francisco Toledo

Lola Álvarez Bravo

Manuel Álvarez Bravo

Gabriel Figueroa

Tina Modotti

Graciela Iturbide

El Faro Santander será un recinto de arte, cultura y tecnología que busca convertirse en una referencia accesible y abierta para todo tipo de público.

Las apertura el 8 de septiembre se dará después de cinco años de trabajos de renovación a cargo del despacho de arquitectos de David Chipperfield en el edificio Pereda, antigua sede principal del Banco Santander.

Felipe VI inaugurará Faro Santander con arte mexicano y español

La inauguración oficial de Faro Santander será el 7 de septiembre por el rey de España, Felipe VI.

La apertura general de Faro Santander se tiene programada para el 8 de septiembre y tendrá actividades gratuitas del 8 al 17 de septiembre de 10:00 a 19:00 horas.