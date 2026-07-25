El 8 de septiembre de 2026 abrirá sus puertas Faro Santander, el nuevo centro cultural y de arte en Cantabria, España, con una inauguración de talla internacional.

La primera exposición será México Moderno en la Colección Gelman Santander, con obras de Frida Kahlo, Diego Rivera y Rufino Tamayo, entre otros.

Además, se presentará una muestra dedicada a Leonora Carrington y un recorrido por cinco siglos de arte con piezas de la Colección Banco Santander, que incluye a Tiziano, Velázquez, Goya y artistas contemporáneos:

Tiziano El Greco Rubens Velázquez Goya Tàpies Soledad Sevilla Juan Uslé

Colección Gelman de México abrirán las puertas de Faro Santander

Desde México obras de la Colecciones Gelman abrirán las puertas de Faro Santander con piezas de grandes el arte, como:

Frida Kahlo

Diego Rivera

María Izquierdo

Rufino Tamayo

José Clemente Orozco

David Alfaro Siqueiros

Gunther Gerzso

Francisco Toledo

Dicha exposición que inaugurará Faro Santander será ‘México Moderno en la Colección Gelman Santander’ bajo la compañía de Marisol Argüelles, directora del Museo de Arte Moderno de México, la cual se podrá visitar hasta el 10 de enero de 2027.

Faro Santander abrirá sus puertas con las colecciones Gelman y Banco Santander (Faro Santander)

Colección Banco Santander será permanente en Faro Santander

La Colección Banco Santander que ocupará toda la cuarta planta del Faro Santander tendrá su presencia de manera permanente en el centro cultural español, sin embargo, será dinámica.

Por lo que la primera exposición de Colección Banco Santander en Faro Santander se presentará bajo el título ‘Obras Maestras de la Colección Banco Santander’ y será un recorrido en un relato inédito en casi cinco siglos con cuatro grandes ejes temáticos: