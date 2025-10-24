Graciela Iturbide es una reconocida fotógrafa mexicana que en 2025 fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias 2025.

Con más de 40 años de trayectoria ganó en la categoría Arte y esta es parte de la trayectoria artística de la mexicana.

¿Quién es Graciela Iturbide?

María Graciela del Carmen Iturbide Guerra es una fotógrafa originaria de la Ciudad de México.

La artista no siempre se vio atraída por la fotografía, pues comenzó sus estudios en cine en la Universidad Autónoma Nacional (UNAM) para convertirse en directora.

Posteriormente encontró su pasión por la fotografía y se convirtió en asistente del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, quien impartía el talles de foto en la misma institución.

¿Cuántos años tiene Graciela Iturbide?

Graciela Iturbide nació el 16 de mayo de 1942; actualmente la fotógrafa tiene 83 años de edad.

¿Quién es el esposo de Graciela Iturbide?

Graciela Iturbide estuvo casada con el arquitecto mexicano Manuel Rocha Díaz

¿Qué signo zodiacal es Graciela Iturbide?

De acuerdo con la astrología, Graciela Iturbide nació bajo el signo de Tauro.

¿Quiénes son los hijos de Graciela Iturbide?

Graciela Iturbide es madre de dos hijos, ambos frutos de su matrimonio con el fallecido arquitecto Manuel Rocha Díaz:

Mauricio Rocha Iturbide, arquitecto mexicano

Manuel Rocha Iturbide, compositor mexicano

¿Qué estudió Graciela Iturbide?

Graciela Iturbide estudió cine en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM.

¿En qué ha trabajado Graciela Iturbide?

Graciela Iturbide ha dedicado su vida entera a la fotografía, misma que se ha caracterizado por capturar imágenes de culturas indígeneas en México.

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025

El viernes 24 de octubre de 2025 se le dio entrega a Graciela Iturbide de su Premio Princesa de Asturias 2025 en la categoría Arte.

La fotógrafa fue una de las pocas oradoras del evento, momento que aprovechó para agradecer el premio y hablar del valor de la fotografía como arte.

Graciela Iturbide aseguró ver el mundo “por una ventanita que apenas mide unos escasos centímetros cuadrados” por dedicarse a la fotografía.

Sin embargo, para la artista la foto es un medio a través del cual ha logrado llenarla de espíritu y de una forma particular de conocer y entender el mundo que la rodea.

“La fotografía no es la verdad, sino la interpretación de una realidad que el artista aprehende en función de sus conocimientos, sus emociones, sus sueños y su intuición Graciela Iturbide