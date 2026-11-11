La relación de México con China volvió al centro del debate luego de que la American Society of Mexico (Amsoc) respaldara la postura de Estados Unidos respecto a la presencia de empresas chinas en territorio mexicano.

Nos preocupan sobremanera los planes que tenga Huawei, empresa china de tecnología, para México. Consideramos insostenible e inaceptable la injerencia que están ejerciendo compañías como esta en la soberanía mexicana” Larry Rubin, presidente de Amsoc

Larry Rubin, presidente de Amsoc, pidió revisar las condiciones bajo las que operan compañías como Huawei y planteó que el tema forme parte de la conversación durante la próxima visita de Claudia Sheinbaum a China para participar en la cumbre de APEC 2026.

Las declaraciones de Larry Rubin se producen en un contexto de crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Larry Rubin pide revisar presencia de Huawei y otras empresas chinas en México

Larry Rubin, titular de la Amsoc dijo que existe una intervención china en México que ha acabado con diversas industrias como por ejemplo la del textil y la del calzado.

“Nos preocupa a todos muchísimo la intervención china en México... esta intervención a la soberanía mexicana... es insostenible… es un socio menor para México y su objetivo es dominar lo más que pueda la relacion entre México y Estados Unidos…" Larry Rubin, presidente de Amsoc

Rubin también se lanzó contra la empresa tecnológica china Huawei en México pues dijo que su presencia en el país es insostenible por los subsidios que le inyecta su gobierno para operar.

“China tiene otros intereses.... es trabajar con empresas que son subsidiadas por su gobierno... la dominancia china preocupa a todos porque México es un mercado que ha crecido… gracias al trabajo conjunto entre México y Estados Unidos…” Larry Rubin, presidente de Amsoc

Amsoc pide a Sheinbaum revisar operatividad de empresas chinas en México

Larry Rubin dijo que el próximo viaje de la presidenta Claudia Sheinbaum a China, a APEC 2026 del 15 al 20 de noviembre, debe servir para revisar la operatividad de las empresas chinas en México ya que no siguen los protocolos de competencia.

“Para nosotros es sumamente importante que este próximo viaje a Apec a China, se traten temas con China sobre su operatividad en México y sin duda el riesgo que representa China en México ya que sus empresas no siguen protocolos de competencia equilibrada de los mercados” Larry Rubin, presidente de Amsoc

Larry Rubin se pronunció contra China y sus empresas en México luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que México no fuera pretexto de la discordia entre Estados Unidos y China.

Claudia Sheinbaum emprenderá una gira a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec) 2026 y recibir la anfitrionía de Apec 2028.

La presidenta de México ha dicho que los acuerdos comerciales con cada país son los que definen la relación con cada una de las potencias.