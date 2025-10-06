Reportan un revés para Donald Trump, presidente de Estados Unidos porque una jueza federal frena el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional en Oregon, Estados Unidos.

Los elementos de la Guardia Nacional de California que serían desplegados en el estado de Oregón, tendrían como propósito detener las combatir protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Sin embargo la jueza Karin Immergut impidió que este despliegue ocurriera al atender una demanda del estado de California, gobernado por Gavin Newsom.

La jueza federal Karin Immergut respondió a un recurso interpuesto por el Gobierno de California para evitar el despliegue de la Guardia Nacional californiana en Oregon para detener protestas en contra del ICE.

Esto ocurre días después de una orden temporal que la misma jueza emitió el pasado sábado por 14 días para considerar la demanda presentada también por Oregón, con la que se evitó el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Portland.

Incluso Gavin Newsom, gobernador de California celebró a través de la red social X la decisión de la jueza al impedir el despliegue de la Guardia Nacional californiana en el estado vecino de Oregón.

El mismo gobernador de California dijo que el tribunal concedió la solicitud de su administración de una orden de restricción temporal a “detener cualquier federalización, reubicación, o despliegue de cualquier miembro de la guardia a Oregón desde cualquier estado”.

"ÚLTIMA HORA: Acabamos de ganar en los tribunales, otra vez.Un juez federal BLOQUEÓ el intento ilegal de Donald Trump de DESPLEGAR 300 DE NUESTRAS TROPAS DE LA GUARDIA NACIONAL EN PORTLAND. El tribunal concedió nuestra solicitud de una orden de restricción temporal: DETENER CUALQUIER FEDERALIZACIÓN, REUBICACIÓN O DESPLIEGUE DE CUALQUIER MIEMBRO DE LA GUARDIA A OREGÓN DESDE CUALQUIER ESTADO. El abuso de poder de Trump no tolerará nada." Gavin Newsom, gobernador de California en X

Esto ocurre también después de que la semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump pidió a los generales estadounidenses usar soldados dentro del país para combatir al “enemigo interior”, con la intención de desplegar a la Guardia Nacional de California en Portland, Oregón con el fin de detener las protestas en contra del ICE.