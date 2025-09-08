Demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundieron una carta atribuida a Donald Trump dirigida a Jeffrey Epstein, aunque esto ha sido negado por el presidente de Estados Unidos.

El material con contenido sexualmente sugestivo que comenzó a difundirse este lunes 8 de septiembre 2025, formaba parte de un libro de dedicatorias a Jeffrey Epstein por parte de personas de alto perfil.

El libro en el que aparece una carta “firmada” por el presidente Donald Trump, habría sido un regalo de Ghislaine Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein, como parte de su cumpleaños número 50 en 2003.

Esta es la carta atribuida a Donald Trump de Jeffrey Epstein

Los demócratas han publicado en sus redes sociales el contenido de la carta, cuya existencia fue informada en julio por The Wall Street Journal y por la que afronta una demanda de 20.000 millones de dólares por difamación

“Aquí está: Recibimos la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein, que el presidente afirmó que no existe. Trump habla de un “secreto maravilloso” que ambos compartieron. ¿Qué oculta?“, cuestionaron.

En la nota, Donald Trump “escribe” una conversación ficticia con Epstein, en la que ambos ironizan de que “hay algo más en la vida que tenerlo todo”, asegurando que tienen “cosas en común” y que “los enigmas nunca envejecen”.

La parte final del contenido de la carta decía: “Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños… y que cada día sea otro secreto maravilloso”, lo que desató especulación en redes.

Esta es la carta atribuida a Donald Trump de Jeffrey Epstein (The Wall Street Journal)

¿Por qué niega el contenido de las cartas Donald Trump?

En medio de las acusaciones por sus supuestos vínculos con el depredador sexual, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado haber escrito una carta dirigida a Jeffrey Epstein.

De igual forma, negó haber dibujado a una silueta femenina curvilínea que delimita el contenido de la carta, usando su firma para simular el vello púbico de la mujer.

La situación llegó al punto de que Donald Trump presentó una demanda de 10 mil millones de dólares contra The Wall Street Journal por un artículo sobre la supuesta carta a Jeffrey Epstein.

“Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no dibujo imágenes” Donald Trump

Estas acusaciones surgen en un momento clave para Donald Trump, pues miles han cuestionado su integridad por no haber revelado los documentos del caso Epstein como lo prometió.