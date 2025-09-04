Frente al Capitolio de Estados Unidos, víctimas de Jeffrey Epstein dieron a conocer que darán a conocer la “lista de clientes” del depredador, allegados que estarían involucrados en el abuso sexual de menores.

La conferencia que dieron las víctimas de Jeffrey Epstein se da un día después de que la Cámara de Representantes publicará documentos del caso, además de anunciar su intento de que el Departamento de Justicia dé a conocer el resto.

Tras esto y pese a la solicitud de las víctimas de tener su apoyo, el presidente Donald Trump ha declarado que el caso Jeffrey Epstein es una pantalla de temas verdaderamente importantes.

Jeffrey Epstein: Víctimas buscan revelar la “lista de clientes”, implicados en abuso sexual

Las víctimas de Jeffrey Epstein dieron a conocer en conferencia de prensa que darán a conocer los nombres de los implicados en el abuso sexual en su contra, la “lista de clientes” que el gobierno se negaría a informar.

Tal como declararon para medios y contrario a lo dicho por Donald Trump, no se trata de ninguna “patraña”, ya que el abuso sexual del que fueron víctimas de parte de los allegados de Jeffrey Epstein fue real.

Por lo mismo aseguraron saber quiénes las abusaron cuando algunas de ellas todavía eran menores, por lo que la lista de implicados será dada por y para las sobrevivientes de Jeffrey Epstein, sin política de por medio.

Afirmaron también que llevan 20 años a la espera de que el gobierno haga algo referente al caso, por lo que debería ser su responsabilidad dar a conocer los nombres que integran la lista de Jeffrey Epstein.

En consecuencia sentenciaron que se les acabó el tiempo y afirmaron que recopilarán de manera confidencial los nombres de todos aquellos involucrados en el abuso sexual que orquestaba Jeffrey Epstein aunque las víctimas temen represalias.

Epstein survivor: Let me announce now. Several of us, Epstein survivors, have been discussing creating our own list of names. We know the names. Many of us were abused by them. Now as survivors we will confidentially compile the names we know were regularly in the Epstein world pic.twitter.com/MkorXIrBby — Ron Smith (@Ronxyz00) September 3, 2025

Jeffrey Epstein: Republicanos también exigen transparencia para las víctimas

En la conferencia también estuvo presente la republicana Marjorie Taylor Greene, de Georgia, quien afirmó que no tiene miedo de llevar la lista con los implicados en el caso Epstein ante la Cámara de Representantes.

Sin embargo, no es la única republicana que se ha manifestado a favor de que el gobierno transparente el caso de Jeffrey Epstein y que dé a conocer la lista de presuntos clientes, como se observó en la firma de una solicitud demócrata.

Previo a la publicación de los documentos, Thomas Massie presentó una solicitud de descargo ante la Cámara de Representantes para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haga públicos el resto de documentos.

Son necesarias al menos 218 firmas para obligar al Departamento de Justicia a la publicación de documentos del caso Epstein y hay 212 demócratas, por lo que necesitarían 6 integrantes republicanos, de los cuales, ya firmaron cuatro:

Thomas Massie

Marjorie Taylor Greene

Nancy Mace

Lauren Boebert

Las sobrevivientes de Jeffrey Epstein instaron durante su conferencia a que el gobierno, el congreso de Estados Unidos y a Donald Trump a hacer justicia.