El legendario árbol de Robin Hood en Inglaterra ha muerto tras permanecer en pie durante más de 1,200 años, según confirmaron expertos.

Se trata del Roble Mayor (Major Oak), un emblemático ejemplar ubicado en el bosque de Sherwood, en Nottinghamshire, Inglaterra, y estrechamente vinculado a la leyenda de Robin Hood.

Medios internacionales informaron sobre la muerte del histórico árbol, que durante décadas fue considerado uno de los símbolos naturales más importantes del Reino Unido.

De acuerdo con la tradición popular, Robin Hood habría utilizado este enorme roble como refugio mientras se ocultaban en el bosque de Sherwood.

La muerte del árbol de Robin Hood fue detectada por especialistas de la Real Sociedad para la Protección de las Aves (RSPB), quienes observaron que el ejemplar no produjo nuevas hojas durante la primavera, una señal inequívoca de que había llegado al final de su ciclo de vida.

¿Por qué murió el árbol de Robin Hood?

Según la RSPB, el deterioro del Roble Mayor fue resultado de una combinación de factores acumulados durante siglos.

Durante más de 200 años, millones de visitantes acudieron al bosque de Sherwood para contemplar sus enormes ramas retorcidas y su extensa copa.

El constante tránsito de personas compactó el suelo alrededor del árbol, dificultando que el agua de lluvia llegara adecuadamente a sus raíces.

Aunque los expertos señalan que es imposible determinar una única causa de muerte, identificaron varios factores que contribuyeron a su deterioro:

La compactación del suelo por la presencia constante de visitantes.

Las intervenciones realizadas para sostener sus pesadas ramas mediante cables y postes.

Los efectos del cambio climático, incluidas olas de calor y periodos prolongados de sequía.

El deterioro progresivo de su sistema radicular, que terminó por quedar estrangulado y asfixiado.

¿De dónde proviene el nombre del Roble Mayor?

De acuerdo con la agencia AP, el árbol recibió el nombre de Major Oak después de ser mencionado en un libro sobre robles publicado en 1790 por el mayor Hayman Rooke.

La referencia despertó el interés de viajeros y admiradores de la leyenda de Robin Hood, quienes comenzaron a visitar masivamente el bosque de Sherwood para conocer el histórico ejemplar.

Además de su relación con Robin Hood, el bosque de Sherwood posee una gran relevancia histórica.

Sus robles fueron utilizados para la construcción de embarcaciones de la Marina Real Británica durante los siglos XVIII y XIX, incluyendo navíos vinculados al vicealmirante Horatio Nelson.

También se empleó madera de estos árboles en estructuras como el techo de la Catedral de San Pablo, en Londres.