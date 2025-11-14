Se dio a conocer que Corea del Sur endureció su normativa digital, ya que impondrá un castigo severo a discursos de odio y fake news.

El gobierno surcoreano pretende acabar con la discriminación y la desinformación.

Corea del Sur castigará con severidad discursos de odio y fake news

En una reunión de Gabinete el pasado 11 de noviembre, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, habló de los discursos de odio y las fake news.

El mandatario expresó que el racismo, la discriminación y la difusión de información falsa o manipulada son delitos que amenazan la democracia, por lo que deben ser erradicados.

NEW - South Korea's President tells police and civil officials that hate speech and misinformation spread on social media must be considered a "crime that goes beyond the limits of freedom of expression" and must be severely punished as it "is a threat to democracy." pic.twitter.com/Zsjpu043EM — Disclose.tv (@disclosetv) November 11, 2025

Lee Jae Myung también mencionó que en algunos sectores de la sociedad surcoreana se mantienen expresiones anacrónicas de odio y discriminación.

Las cuales se basan en la raza, origen o nacionalidad. No obstante, el mandatario señaló que dichas expresiones serán castigadas de forma severa.

Asimismo, Lee Jae Myung indicó que en un contexto donde la polarización ha crecido, las expresiones de odio y las fake news amplifican la inseguridad y el malestar público.

El actual presidente de Corea del Sur habló de lo que pasa en las plataformas digitales:

“En las redes sociales, en particular, se difunden de manera indiscriminada expresiones de odio dirigidas contra determinados grupos, junto con una avalancha de informaciones falsas o manipuladas.” Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur

Presidente de Corea del Sur asegura que discursos de odio y fake news exceden la libertad de expresión

Para el presidente de Corea del Sur, los discursos de odio y fake news exceden los límites de la libertad de expresión, calificándolas como “un acto delictivo”.

Ante esa situación, el mandatario mencionó que es necesario crear mecanismos legales “más sólidos para prevenir y castigar el discurso de odio y la desinformación”.

De igual forma hizo un llamado a las fuerzas del orden para intervenir y aplicar las medidas que sean necesarias.

A su vez, los partidos políticos también fueron exhortados a cooperar para erradicar los discursos de odio y las noticas falsas.