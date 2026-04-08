El nombre de Ricardo Belmont, candidato a la presidencia del Partido Cívico Obras en Perú, se viralizó tras retomar la frase de AMLO: “abrazos no balazos”.

En pleno cierre de campaña, Ricardo Belmont reforzó su postura de priorizar la unidad y la ética pública frente a la violencia y la inseguridad.

¿Quién es Ricardo Belmont, candidato del Partido Cívico Obras en Perú?

Ricardo Pablo Belmont Cassinelli nació el 29 de agosto de 1945 en Lima, Perú, es un empresario, periodista, locutor de radio y político.

Ha desempeñado cargos públicos como alcalde de Lima (1990-1995) y congresista (2009-2011).

Ricardo Belmont, candidato del Partido Cívico Obras en Perú (@ricardobelmontcassinelli / Instagram )

Ricardo Belmont cuenta con una trayectoria en la política, la cual ha estado marcada por un estilo independiente, representado por el movimiento cívico OBRAS, así como por su participación en varias campañas presidenciales.

Por segunda ocasión, Ricardo Belmont se postuló a la presidencia de Perú, esta vez bajo la bandera del Partido Cívico Obras.

¿Cuántos años tiene Ricardo Belmont?

Ricardo Belmont tiene 80 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ricardo Belmont?

La esposa de Ricardo Belmont es María Mercedes Bazalar Pérez de Belmont, madre de sus cinco hijos.

¿Cuántos hijos tiene Ricardo Belmont?

Ricardo Belmont es padre de cinco hijos:

Lucienne Belmont Vallarino

Ricardo Martín Belmont Vallarino

Omar Belmont Vallarino

Augusto Belmont Vallarino

Kristen Belmont Vallarino

¿Qué estudió Ricardo Belmont, candidato del Partido Cívico Obras en Perú?

Ricardo Belmont estudió Administración en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima.

Ricardo Belmont, candidato del Partido Cívico Obras en Perú (@ricardobelmontcassinelli / Instagram)

¿En qué ha trabajado Ricardo Belmont?

A lo largo de su trayectoria, Ricardo Belmont ha desarrollado actividades empresariales vinculadas principalmente a los medios de comunicación.

Posteriormente, inició una carrera política que lo llevó a ocupar cargos de elección popular tanto a nivel municipal como nacional.

Fue propietario RBC Televisión (Red Bicolor de Comunicaciones), fundada en 1966.

Ha sido director del noticiero El diario del aire de Radio Unión, director de radio RBC La Estación (luego Okey Radio, Radio X y Viva FM 91.9).

En 1979, Belmont condujo el programa A fondo por América Televisión, que pasó a TV Perú y duró hasta 1982.

En 1981, ingresó a Panamericana Televisión donde condujo los dos programas El cielo es el límite y Belmont en Panamericana.

Entre 1981 y 2005 fue promotor y conductor principal de la Teletón Perú.

En 1984, regresó a las filas de América Televisión, donde condujo el programa Sábados de Belmont y Sábados de América.

En 1986, ingresó al nuevo canal RBC Televisión donde condujo tres programas Habla el Pueblo, Vivamos y El Club 110.

Belmont formó parte del directorio del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) entre 1989 y 1991.

Además, entre 1990 y 1995, fue presidente del Club Centro Deportivo Municipal.

En 2001, ingresó a los canales:

América Televisión

RBC Televisión

TNP

Panamericana Televisión

Por su parte, en OK TV condujo los programas de entrevistas:

Esta noche Conversamos

Belmont en vivo

En el juego de mi vida

Habla el Pueblo

Antología

La noche del 11

Las noches con Belmont

Belmont presenta Internacional

A corazón abierto

Ricardo Belmont, candidato del Partido Cívico Obras en Perú (@ricardobelmontcassinelli / Instagram)

En 1988, Belmont fundó el Movimiento Cívico Independiente OBRAS, con el cual ganó las elecciones municipales de 1989.

Fue alcalde Metropolitano de Lima durante el periodo 1990–1995 , cargo al que accedió tras ganar las elecciones municipales de noviembre de 1989 y para el cual fue reelegido en 1993. Así como presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).

Posteriormente, se desempeñó como Congresista de la República entre 2009 y 2011 .

Para las elecciones generales de 1995, Belmont anunció su candidatura presidencial por su partido, el Movimiento OBRAS.

En noviembre del 2015, Belmont aceptó ser el candidato a la presidencia de la república por el partido Siempre Unidos para las elecciones generales del 2016.

Sin embargo, en enero del 2016, anunció su renuncia a la candidatura presidencial tras no aceptar presiones de parte del fundador del partido, Felipe Castillo.

En 2026, Ricardo Belmont se postuló a la Presidencia de la República por el Partido Cívico Obras, partido que él fundó y preside desde 2022.

En cierre de campaña Ricardo Belmont recuerda frase de AMLO

El aspirante presidencial peruano Ricardo Belmont ha decidido adoptar tácticas políticas inspiradas en el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante el cierre de su campaña, Ricardo Belmont recordó la frase de AMLO “abrazos y no balazos” como una filosofía para enfrentar la inseguridad mediante la ética y la unidad en lugar de la violencia.

Además de este enfoque social, el candidato planea implementar conferencias matutinas diarias para reportar directamente sus acciones a la ciudadanía y a la prensa.

El objetivo principal de estas sesiones sería erradicar la corrupción gubernamental y ofrecer una transparencia total sobre los contratos estatales.