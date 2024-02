El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a defender la estrategia de ‘abrazos no balazos’ y sostuvo que esta se mantendrá “sin importar que no les guste”.

Así lo indicó en la Plaza de Armas de Cuernavaca, donde reconoció la crisis de violencia que se vive actualmente en el estado de Morelos.

Pese a las críticas, AMLO dijo estar seguro de que se deben atender las causas que originan la violencia, en lugar de hacer uso de fuerza para acabar con este problema.

En ocasiones pasadas, el Ejecutivo Federal ha asegurado que “abrazos no balazos” no es una política de impunidad, sino de prevención del delito.

El presidente AMLO aseguró que es necesario terminar con la violencia, pero no será a través de la Ley de Talión, como lo han pedido “los conservadores”.

Hizo mención del dicho ‘diente por diente, ojo por ojo’, para señalar que con este modelo de justicia nos quedaríamos chimuelos o tuertos.

Sin importar las críticas, advirtió que la política de abrazos no balazos se mantendrá como la única estrategia de seguridad “porque al mal se le combate haciendo el bien”.

No les gusta, no me importa el que no les guste cuando digo ‘Abrazos, no balazos’…

porque estoy seguro que si atendemos las causas, si la gente tiene para vivir con justicia, si tiene para sus alimentos, si son atendidos los jóvenes, si se combate la pobreza, si todos tenemos la oportunidad de estudiar, de esa manera vamos a ir enfrentando el flagelo de la violencia

AMLO