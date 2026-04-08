Al cierre de su campaña electoral, el nombre de Ricardo Belmont generó controversia al proyectarse como Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, encuestas locales indican que Ricardo Belmont se encuentra detrás de los principales candidatos, dejándolo prácticamente fuera de la pelea por la presidencia de Perú.

Ricardo Belmont intenta proyectarse como AMLO, pero no lidera las encuestas en Perú

Durante su candidatura a la presidencia de Perú, Ricardo Belmont intentó proyectarse como AMLO al adoptar tácticas políticas inspiradas en el exmandatario mexicano.

“Abrazos no balazos”: candidato en Perú retoma frase de AMLO en cierre (Tomada de video )

Entre las técnicas que uso se encuentra la frase “abrazos y no balazos” y adelantó la implementación de conferencias matutinas diarias, medidas que impulsó AMLO.

Tras intentar proyectarse como AMLO, encuestas locales indicaron que Ricardo Belmont había experimentado un crecimiento relativo en la intención de voto .

Pero esa técnica no le habría ayudado para liderar las encuestas en Perú y es que se encontraría por detrás de los principales candidatos.

Algunas encuestas colocan a Ricardo Belmont con el 6% de la intención de voto de los ciudadanos, mientras que otros le dan menos del 1%.

Así van las encuestas en Perú rumbo a las elecciones del 2026

De cara a las próximas elecciones presidenciales de Perú 2026, encuestas dejan ver una contienda electoral fragmentada donde ningún candidato posee una mayoría clara .

Según la última encuesta de Ipsos Perú, la intención de voto es liderada por Keiko Fujimori con un 13%.

En segundo lugar, aparece el comediante y candidato Carlos Álvarez, quien alcanzó el 9% tras subir dos puntos porcentuales.

Su crecimiento reciente le permitió desplazar al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que descendió al tercer puesto con 8%.

Completan los primeros lugares Roberto Sánchez, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau.

Sin embargo, las encuestan también reflejan un escenario incierto con 35 candidatos en carrera y todo apunta que será una elección abierta y a una probable segunda vuelta.