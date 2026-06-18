El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos acusó al mexicano Abraham Hermosillo Álvarez de liderar el fallido ataque terrorista durante el evento UFC Freedom 250 en la Casa Blanca.

“El presunto cabecilla del fallido ataque terrorista contra UFC Freedom 250 es un inmigrante ilegal. Abraham Hermosillo Álvarez, de México, planeó, organizó y dirigió el ataque planeado.” Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

De acuerdo con la información, Abraham Hermosillo Álvarez ingresó a Estados Unidos como turista. Su visa venció y el gobierno de Obama le habría otorgado protección en el programa DACA.

Acusa a Abraham Hermosillo Álvarez, de origen mexicano, de liderar ataque fallido en Casa Blanca

El mexicano Abraham Hermosillo Álvarez fue identificado por autoridades de Estados Unidos como el presunto líder del ataque durante el evento de la UFC celebrado en los jardines de la Casa Blanca.

Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano acusado de liderar fallido ataque en la Casa Blanca (Captura de pantalla)

Abraham Hermosillo Álvarez, de 31 años de edad, fue señalado como el supuesto organizador y coordinador de la operación, la cual fue desarticulada por el FBI antes de que pudiera ejecutarse.

La dependencia estadounidense informó que el sospechoso nació en México y permanecía en el país de manera irregular tras haber excedido la vigencia de una visa de turista B2.

El DHS aseguró que agentes del FBI lo arrestaron el pasado 14 de junio y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de retención migratoria en su contra.

Las investigaciones señalan que el acusado residía en Omaha, Nebraska, desde donde presuntamente coordinaba las acciones del grupo mediante plataformas digitales y aplicaciones de mensajería cifrada.