Cole Thomas Allen, el tirador del ataque en el hotel Washington Hilton, se declaró no culpable de atentar contra Donald Trump.

Cole Allen, quien fue detenido mientras realizaba detonaciones con la intención de ingresar al salón donde se realizaba la cena con corresponsales de La Casa Blanca, se declaró no culpable de los 4 delitos que le imputa un tribunal de Washington.

El hombre de 31 años de edad fue detenido el pasado 25 de abril tras ser neutralizado por elementos del Servicio Secreto, donde uno resultó herido.

Cole Allen se declara no culpable por atentado contra Donald Trump

Cole Allen se declaró, a través de sus abogados, no culpable de los 4 cargos que se le imputan en un tribunal de Washington, D.C.

El sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump durante una cena de La Casa Blanca decidió no hablar durante su primera comparecencia ante el tribunal; sin embargo, expresó su no culpabilidad.

Cabe señalar que Cole Thomas Allen permanecerá privado de su libertad mientras se desarrolla su proceso por el presunto intento de homicidio contra Donald Trump.

De ser declarado culpable, podría recibir cadena perpetua.

¿Cuáles son los delitos que se le imputan a Cole Allen?

Cole Allen, acusado de haber perpetrado un atentado con la intención de matar a Donald Trump, es acusado de 4 delitos federales en Estados Unidos.

Los delitos que se le imputan son:

intento de asesinato contra Donald Trump agresión contra un agente federal con arma mortal transporte interestatal de un arma de fuego uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento

De acuerdo con las autoridades, Cole Allen dijo a agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) que no esperaba sobrevivir al ataque.