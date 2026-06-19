Morena rechaza militancia de mexicano acusado de ataque en la Casa Blanca

Morena negó que Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano señalado por autoridades de Estados Unidos de liderar el ataque durante el evento del en la Casa Blanca, forme parte de su movimiento.

“Ninguna persona de nombre Abraham Hermosillo Álvarez se encuentra registrado como militante de nuestro partido, ni en los registros de Morena”. Morena

Tras versiones que apuntaban que Abraham Hermosillo Álvarez era militante de Morena, el partido aclaró que poseer materiales o propaganda morenista no implica directamente la pertenencia.

Morena niega militancia de Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano acusado de ataque en Casa Blanca

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena rechazó las versiones que buscan relacionar al movimiento con el hombre acusado por autoridades de planear el ataque durante un evento en Estados Unidos.

Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano acusado de liderar fallido ataque en la Casa Blanca (Michelle rojas)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos acusó al mexicano Abraham Hermosillo Álvarez de liderar el fallido ataque “terrorista” durante el evento UFC Freedom 250 en la Casa Blanca.

Abraham Hermosillo Álvarez, mexicano de 31 años de edad, fue señalado como el supuesto organizador y coordinador de la operación, la cual fue desarticulada por el FBI antes de que pudiera ejecutarse.

Morena se deslindó y condenó “cualquier acto de violencia, amenaza o atentado contra personas, instituciones o gobiernos”, reiterando que su actuación se rige por principios pacíficos, democráticos e institucionales.

Asimismo, Morena reafirmó su compromiso con la legalidad, la paz y el respeto entre las naciones, al tiempo que hizo un llamado a privilegiar la información verificada frente a intentos de desinformación.