Una fuerte movilización de seguridad ocurrió a las afueras de la Casa Blanca, en Estados Unidos, luego de que se escucharan al menos 30 disparos durante la tarde del 23 de mayo de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, los disparos se registraron en la esquina de la calle 17 y Pennsylvania Avenue Northwest, justo afuera del complejo de la Casa Blanca.

Hasta ahora, se conoce que el presidente Donald Trump se encontraba al interior de la Casa Blanca, en el Despacho Oval, donde se discute la apertura del Estrecho de Ormuz con autoridades de Irán.

Tras los reportes, Agentes del Servicio Secreto y del FBI ya se encuentran asegurando las instalaciones e investigando al o los responsables de haber disparado cerca del edificio.

Reportan detención de tirador en la Casa Blanca

Reportes locales informan que se trató de un tirador que no logró vulnerar el perímetro de la Casa Blanca, ya que solo disparó unas cuantas veces antes de que el Servicio Secreto lo detuviera.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Aaron Schwartz/AFP / AFP)

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