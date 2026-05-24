Una periodista de ABC News se vio obligada a tirarse al piso para protegerse mientras grababa un video en el Jardín Norte de la Casa Blanca en Estados Unidos al escuchar decenas de disparos.

“Sonaba como docenas de disparos. Corrimos a la sala de briefing” Selina Wang de ABC News

El incidente ocurrió el sábado 23 de mayo por la tarde cerca de un puesto de control del Servicio Secreto, generando alarma inmediata en la residencia presidencial donde el presidente Donald Trump se encontraba en ese momento.

Tal y como se puede ver en el video, los periodistas que se encontraban en la Casa Blanca, fueron confinados temporalmente en la sala de prensa.

Nasire Best fue el atacante que fue abatido por el Servicio Secreto tras tiroteo en la Casa Blanca

La corresponsal de ABC News, Selina Wang, grababa un video social en el Jardín Norte de la Casa Blanca sobre declaraciones de Donald Trump respecto a un posible acuerdo con Irán cuando se escucharon múltiples disparos, obligándola a agacharse y refugiarse en la sala de prensa.

El incidente del 23 de mayo de 2026 involucró a un sospechoso de 21 años, Nasire Best, que abrió fuego contra un puesto de control del Servicio Secreto cerca de la Avenida Pennsylvania.

Según autoridades, Nasire Best disparó contra agentes en las inmediaciones de la calle 17 y Pennsylvania Avenue. Los oficiales respondieron al ataque, lo hirieron y posteriormente murió en un hospital; un transeúnte también resultó herido.

De acuerdo con la información revelada tras los disparos en la Casa Blanca, Best tenía antecedentes con el Servicio Secreto y problemas de salud mental documentados; fuentes indican que había tenido incidentes previos en la zona de la Casa Blanca durante 2025.

La periodista Selina Wang grabó el momento del tiroteo en la Casa Blanca (@selinawangtv / X)

El tiroteo ocurrió mientras Trump hablaba de posibles negociaciones con Irán, lo que ha avivado especulaciones en redes sobre motivaciones políticas, aunque las investigaciones preliminares no han confirmado un móvil específico.

El Servicio Secreto activó protocolos de seguridad, cortando calles aledañas y reforzando la protección. Trump agradeció la “rápida y profesional” acción de los agentes; no se reportaron heridos entre el personal de seguridad ni en el interior de la mansión.