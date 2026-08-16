Abelardo de la Espriella reveló que en llamada telefónica con Donald Trump le pidió suspender los aranceles a Colombia, para proteger la economía local y a los empresarios durante la reconstrucción nacional tras el terremoto.

“También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto” Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia

A través de su cuenta de X, Abelardo de la Espriella enfatizó que la comunicación con Donald Trump fue sumamente afectuosa y cercana, reafirmando una alianza estratégica frente a la crisis.

Abelardo de la Espriella también aprovechó esta comunicación para expresarle su gratitud a Donald Trump por la asistencia humanitaria y el envío de rescatistas norteamericanos tras el terremoto.

Abelardo de la Espriella le pide a Donald Trump suspender aranceles a Colombia

Abelardo de la Espriella reveló que mantuvo una llamada telefónica de diez minutos con Donald Trump este 15 de agosto.

Abelardo de la Espriella pide a Trump suspender aranceles tras terremoto en Colombia (@ABDELAESPRIELLA / X )

Además de expresarle su agradecimiento por la ayuda brindada tras el devastador terremoto del 10 de agosto, Abelardo de la Espriella también le hizo una solicitud muy particular.

“Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo” Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia

Y es que Abelardo de la Espriella le solicitó a Donald Trump la suspensión temporal de los “altos” aranceles que afectan a los productos colombianos que ingresan al mercado estadounidense.

Esto con el objetivo de aliviar a los empresarios colombianos que enfrentan momentos muy difíciles debido a los efectos del terremoto.

La solicitud se da luego de que las tarifas aplicadas por EU aumentaran a finales de julio del 10% al 12,5%.

Aunque productos como el café y el petróleo están exentos, otros sectores como el de las flores se ven afectados por este incremento.

Abelardo de la Espriella vinculó directamente la necesidad de este alivio comercial con la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7.4.

El mandatario colombiano le explicó a Trump que el país enfrenta el desafío de la reconstrucción en medio de una situación económica “difícil y apocalíptica” que, según afirmó, heredó de la administración anterior.

“Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé” Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia

Abelardo de la Espriella cree que una alianza con Estados Unidos es necesaria tras terremoto en Colombia

En su mensaje, el presidente colombiano también aprovechó para agradecer profundamente la solidaridad y el apoyo recibido de Estados Unidos.

Destacó la labor de los equipos especializados de búsqueda y rescate enviados por Washington para trabajar en las zonas afectadas.

Abelardo de la Espriella calificó la conversación como “muy amigable y cordial”, describiendo al presidente Donald Trump como “supremamente cálido”.

“La conversación fue muy amigable y cordial. El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente. Le reiteré mi profundo agradecimiento por la solidaridad y el apoyo de los Estados Unidos con Colombia” Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia

Según el mandatario Abelardo de la Espriella, Donald Trump manifestó sus condolencias por las víctimas y su afecto por el pueblo colombiano.

“El presidente Trump también manifestó sus condolencias por las víctimas del terremoto y su solidaridad con las familias colombianas afectadas” Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia

El mensaje concluyó subrayando que la alianza entre ambos países es un “imperativo para la reconstrucción” de Colombia.

“Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación” Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia