La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que dos mexicanos que se encontraban en la Alcaldía de Pereira durante el terremoto de 7.4 en Colombia, siguen desaparecidos.

“La Embajada de México en Colombia informa que recibió información sobre dos personas mexicanas que se encontraban en la Alcaldía de Pereira y que no han podido ser localizadas” SRE

Así lo informó la dependencia por medio de un comunicado, en el que refirió que ya se han puesto en marcha las acciones correspondientes para reforzar la búsqueda de los connacionales.

Reportes señalan que los dos mexicanos que siguen en calidad de desaparecidos luego del terremoto en Colombia, se tratarían de una pareja originaria del estado de Durango.

Dos mexicanos siguen desaparecidos tras el terremoto en Colombia (SRE)

Terremoto de Colombia: SRE reporta dos mexicanos desaparecidos

A cuatro días de que se registró el terremoto en Colombia por el que hay 379 personas desaparecidas, la SRE informó que entre ellos hay dos mexicanos que no han sido localizados.

En su comunicado, la SRE señaló que la Embajada de México en Colombia confirmó que los connacionales se encuentran desaparecidos.

Ante ello, aseveró que se mantiene en comunicación con la familia de los dos mexicanos “para brindarles todo el apoyo”, además de que se han desplegado diversas acciones para la búsqueda:

Gestiones para incluir a los mexicanos en la lista de desaparecidos

Coordinación directa con grupos de rescate de la Cruz Roja Colombiana

Reportes de prioridad ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) nacional, canalizada por la agregaduría de la SEDENA

Se activó la red de contactos particulares para el rastreo y validación en centros hospitalarios

Reunión de alto nivel con el alcalde de Pereira para revisar avances generales y abordar el caso de forma específica

De la misma forma, indicó que se seguirá brindando atención y seguimiento prioritario al caso de los dos mexicanos, por lo que se contempla desplegar todas las acciones que sean necesarias.

Terremoto en Colombia (Raul ARBOLEDA / AFP / AFP)

¿Quiénes son los dos mexicanos desaparecidos tras el sismo en Colombia?

En el informe que emitió la SRE en torno al caso de los dos mexicanos desparecidos luego del terremoto en Colombia, no se hace mención de la identidad de los connacionales.

No obstante, reportes periodísticos señalan que se trataría de una pareja ordinaria del estado de Durango que responden a los nombres de Brenda Eloísa Flores Reyes y Mario Alberto Zapata Verdier.

De acuerdo con lo que han reportado los familiares de los dos mexicanos, ambos se encontraban en Colombia debido a que realizaron un viaje de vacaciones.

Asimismo, han señalado que perdieron comunicación con ellos la mañana del 10 de agosto, luego de que Mario les informó sobre un cambio en su vuelo de regreso a México.

Dado que hasta el momento la pareja sigue sin ser localizada, su familia inició una campaña para recaudar dinero con el que viajará a Colombia para sumarse a la búsqueda.