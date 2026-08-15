Autoridades han identificado a Mario Alberto Zapata y Brenda Eloisa Flores, como los dos ciudadanos mexicanos que se encuentra desaparecidos tras el terremoto que azotó Colombia.

De acuerdo con las indagatorias, se presume que Mario Alberto Zapata y Brenda Eloisa Flores se encontraban en el municipio de Pereira, uno de los sitios donde el terremoto de 7.4 dejó mayores afectaciones.

Activan búsqueda de Mario Alberto Zapata y Brenda Eloisa Flores, mexicanos desaparecidos tras terremoto en Colombia

Mario Alberto Zapata jr. compartió en entrevista para Radio Fórmula que las autoridades mexicanas permanecen en contacto tras confirmarse la desaparición en Colombia de su padre Mario Alberto Zapata y su pareja sentimental, Brenda Eloisa Flores.

Mario Alberto Zapata Verdier, de 57 años y Brenda Eloísa Flores Reyes, de 42 años, son originarios del estado de Durango y habían viajado a Colombia para pasar unas vacaciones.

De acuerdo con familiares, Mario Alberto Zapata se comunicó minutos antes del terremoto en Colombia e informó algunas modificaciones en su itinerario para regresar a México.

Sin embargo, tras la emergencia se perdió toda comunicación con él, pues ya no respondió mensajes ni llamadas que intentaron para conocer cómo se encontraba.

La hija de Mario Alberto Zapata señaló que la pareja visitó Bogotá y luego se trasladó a Pereira, en donde se habrían hospedado en el hotel Dibeni.

Este dato resulta clave para las autoridades, pues dicho hotel colapsó durante el terremoto, por lo que han activado los protocolos de búsqueda en esta zona.

Autoridades mexicanas mantienen comunicación tanto con el gobierno colombiano como con la familia, con la intención de ayudar en todos los trámites que sean necesarios.

La familia de Mario Alberto Zapata esperan que tanto él como Brenda Eloisa Flores sigan con vida, por lo que esperan viajar a Colombia para inspeccionar en primera mano las labores de búsqueda.