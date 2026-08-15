El gobierno de Estados Unidos anunció que enviará 11 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria para Colombia, luego del terremoto de 7.4 que golpeó el país el pasado 10 de agosto.

Con esta nueva aportación, Estados Unidos ha comprometido un total de 26.5 millones de dólares en respuesta al terremoto de Colombia para atender las necesidades humanitarias tras el desastre.

Estados Unidos anuncia envío de 11 millones de dólares en ayuda a Colombia tras terremoto

A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que ya coordina con el gobierno colombiano la entrega de 11 millones de dólares más en ayuda humanitaria.

Este nuevo financiamiento está destinado a atender necesidades humanitarias en Colombia derivadas del terremoto de principios de semana, principalmente, en materia de:

Alimentación

Salud

Alojamiento

Estados Unidos suma otros 11 millones de dólares en ayuda a Colombia tras terremoto (Fernando Vergara / AP Photo/Fernando Vergara)

La primera partida anunciada por Estados Unidos después del terremoto fue de 15.5 millones de dólares, destinados a refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones estructurales.

Asimismo, Estados Unidos detalló que ha desplegado un Disaster Assistance Response Team (DART) integrado por especialistas en respuesta humanitaria y atención ante desastres como el registrado en Colombia.

Estados Unidos señaló que la seguridad de sus ciudadanos en Colombia es una de sus principales prioridades, por lo que les recomienda registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP).