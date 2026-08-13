Abelardo De La Espriella agradeció a Emiratos Árabes Unidos por su donativo de 10 millones de dólares tras el terremoto de magnitud 7.4 que impactó a Colombia el 10 de agosto.

El mandatario de Colombia confirmó que los recursos serán destinados a atender a los damnificados y apoyar los programas de recuperación en las zonas afectadas por el terremoto.

“Acabo de hablar con Su Alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Agradezco profundamente su solidaridad con Colombia y su generosa donación de 10 millones de dólares para atender la tragedia causada por el terremoto” Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia

Con esta cooperación, se busca fortalecer los lazos diplomáticos entre ambas naciones mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Abelardo de la Espriella agradeció a Emiratos Árabes por la donación de 10 millones de dólares

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció la donación de 10 millones de dólares realizada por los Emiratos Árabes Unidos a través de un mensaje publicado en X el 13 de agosto.

Abelardo de la Espriella agradece donación de 10 millones de dólares de Emiratos Árabes (@ABDELAESPRIELLA / X )

El anuncio se produjo tras una conversación directa entre De la Espriella y el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Los recursos están destinados exclusivamente a la atención de los damnificados y a la recuperación de las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7.4, especialmente en regiones como:

Valle del Cauca

Risaralda

Chocó

Caldas

Abelardo de la Espriella destacó que este gesto es una muestra de amistad que fortalece las relaciones bilaterales y evidencia el “nuevo posicionamiento” de Colombia en el escenario internacional.

“Esta muestra de amistad fortalece los lazos entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos, que estrecharemos aún más en beneficio de nuestros pueblos” Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia

Países que han anunciado donaciones y asistencia tras terremoto de Colombia

Además de la importante contribución de los Emiratos Árabes Unidos, diversos países y organismos internacionales han anunciado donaciones y asistencia para enfrentar la emergencia por el terremoto en Colombia:

Estados Unidos: Comunicó un paquete de asistencia por 15.5 millones de dólares

España: Activó una ayuda inicial de un millón de euros destinada a refugios, agua, saneamiento y atención sanitaria

Corea del Sur: Destinará un millón de dólares a través de una organización internacional con presencia en el país

China: Anunció una donación de un millón de dólares para atender a los damnificados en regiones como el Eje Cafetero, Cali y Chocó

El mandatario colombiano informó que la ayuda será canalizada a través de la Cancillería y la UNGRD para fortalecer la búsqueda de desaparecidos y apoyar a las familias afectadas.

Además, anunció la creación del Fondo Milagro para administrar recursos nacionales e internacionales destinados a la reconstrucción.