El gobierno de Colombia anunció que solo aceptarán ayuda de equipos internacionales de búsqueda y rescate de Israel, Estados Unidos, El Salvador y Ecuador tras el sismo devastador.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), David Tamayo, argumentó que esta decisión responde a una nueva fase técnica en la que buscan evitar el desgaste de capacidades.

De acuerdo con Tamayo, se priorizarán equipos certificados a nivel internacional y reconocidos por sus propios países.

Relaciones Exteriores de Colombia niega rechazo de ayuda por ideología política

En medio de la crisis humanitaria que enfrenta Colombia tras el sismo magnitud 7.4 que sacudió al país el 10 de agosto, el gobierno colombiano fue criticado.

Sectores políticos y ciudadanos de otras naciones cuestionaron duramente la exclusión de brigadas ofrecidas para los trabajos de búsqueda y rescate.

Terremoto en Colombia (Carlos Ortega/EFE)

Los señalamientos coincidieron en que había fuertes sesgos diplomáticos e ideológicos detrás de esta decisión en Colombia, al coincidir en que la ayuda aceptada sería solo de algunos de sus socios y aliados estratégicos.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, envió un mensaje para negar el rechazo de ayuda internacional por motivos de ideología política.

En su discurso, el funcionario detalló el tipo de ayuda en donaciones que han llegado a Colombia desde otros países como México y El Salvador.

A la par, Bula Escobar reconoció que el gobierno colombiano trabaja de cerca con la Unión Europea por la activación del protocolo de emergencia ECHO.

“No hemos excluido a absolutamente ningún país. En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida”. Omar Bula Escobar, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia

"No hemos excluido a absolutamente ningún país. En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos su ayuda de manera encarecida", canciller @omarbula durante rueda de prensa. pic.twitter.com/iYk0QMLnlD — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 12, 2026

En Colombia se reportan más de 200 muertos y 2 mil 500 heridos tras el sismo del pasado lunes.

Entre las mayores afectaciones se encuentras viviendas, edificios e inmuebles destruidos, dañados o colapsados.