El presidente Abelardo de la Espriella decretó tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto de 2026.

Hasta el momento, se registran más de 200 muertos por el sismo en Colombia, además de cientos de heridos y miles de desaparecidos, según los reportes de medios locales.

Abelardo de la Espriella decreta tres días de duelo nacional por víctimas del terremoto en Colombia

Como parte del duelo nacional, el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó que la bandera de Colombia sea izada a media asta en los edificios públicos de todo el territorio, así como en las misiones diplomáticas en el exterior.

Abelardo de la Espriella decreta duelo nacional por víctimas del terremoto en Colombia (Redes sociales)

El duelo nacional fue anunciado mientras los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y rescate en las comunidades afectadas, cuyas zonas más afectadas se encuentran en:

Valle del Cauca

Risaralda

Chocó

Caldas

El terremoto de magnitud de 7.4 dejó miles de personas lesionadas y numerosos daños en infraestructura, lo que llevó al gobierno colombiano a implementar medidas extraordinarias para atender la emergencia.

Con el decreto de tres días de duelo nacional, el gobierno de Abelardo de la Espriella busca expresar solidaridad con los familiares de las víctimas y reconocer el impacto del terremoto en Colombia.