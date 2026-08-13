El presidente Abelardo de la Espriella declaró este miércoles 12 de agosto la emergencia económica en Colombia a fin de hacer frente a las consecuencias del terremoto que golpeó al país.

De acuerdo con la información, el estado de emergencia económica busca facilitar la respuesta del gobierno ante la magnitud de la crisis y acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.

Abelardo de la Espriella declara emergencia económica tras terremoto en Colombia

En conferencia de prensa, Abelardo de la Espriella anunció que declarará un estado de emergencia económica tras el terremoto en Colombia de magnitud 7.4, ocurrido el pasado 10 de agosto.

Terremoto en Colombia: Abelardo de la Espriella declara emergencia económica (Ivan Valencia / AP Photo/Ivan Valencia)

El presidente señaló que se creará el “Fondo Milagro” para atender la emergencia del sismo, a fin de canalizar los recursos nacionales e internacionales para la reconstrucción del país.

El mandatario colombiano adelantó las medidas de apoyo que se implementarán para las personas damnificadas, entre ellas:

Subsidios de arrendamiento

Alivios tributarios

Apoyos para el pago de servicios públicos

Ayuda dirigida a comerciantes y familias en situación vulnerable

De la Espriella reconoció que Colombia enfrenta dificultades financieras tras la salida del antiguo régimen; sin embargo, aseguró que no dejará de destinar recursos para las zonas más afectadas.

Hasta el momento, el gobierno de Colombia reporta: