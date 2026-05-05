El crucero con brote d en Cabo Verde, África, podría ser evacuado para la revisión médica de los infectados y un sospechoso.

Ann Lindstrand de la Organización Mundial de la Salud (OMS) apuntó que se está evaluando la posibilidad de que el crucero siga su camino una vez que los infectados sean analizados.

Infectados en crucero por hantavirus serán evacuados en Cabo Verde, dice la OMS

Con tres casos sospechosos a bordo del crucero MV Hondius, la OMS evalúa evacuarlos en Cabo Verde para su atención médica.

Tras tres muertes que ha dejado el brote de hantavirus en el crucero y con los casos sospechosos, Ann Lindstrand de la OMS dijo a la agencia AFP que ya evalúan cómo tratarlos.

Aunque aún no hay certeza de la acción que tendrán, se cree que la opción más viable podría ir con la evacuación en Cabo Verde para que el crucero siga su camino.

Crucero. ( Frederick Adegoke Snr./Pexels)

Según la información de la OMS, los tres casos sospechosos están conformados por dos personas con síntomas y uno que no los presenta, pero que estuvo en contacto directo con los infectados.

Crucero infectado por hantavirus seguirá su camino a Países Bajos

Los casos sospechosos de hantavirus en el crucero que ahora está en Cabo Verde serán evacuados ahí, una vez que se realice esta acción se continuará la ruta a Países Bajos.

Aunque en un principio se hablaba de que el crucero viajaría hacia Canarias o Tenarife, ahora se cree que irá directamente a Países Bajos.

Sin embargo, aún no hay certeza, pues la OMS ha informado que se detallaran las acciones y ruta una vez que se hayan realizado.

Ann Lindstrand argumentó que la OMS está en contacto con autoridades sanitarias entrometidas como España, Países Bajos y Cabo Verde.