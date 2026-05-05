El probable método de propagación del hantavirus entre seres humanos, alertó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien busca a pasajeros de un vuelo a Johannesburgo en Sudáfrica.

Luego de que pasajeros hubieran tenido contacto con una mujer en el vuelo y quien murió por hantavirus, misma que desembarcó del crucero en Santa Elena el 24 de abril con “síntomas gastrointestinales”.

Por lo que la OMS “ha iniciado búsquedas para localizar a los pasajeros” del vuelo con destino a Johannesburgo de la compañía Airlink.

OMS busca a más de 80 pasajeros por brote de hantavirus en un crucero

Ante la alerta que se ha generado por el hantavirus, la OMS ya busca a 82 pasajeros y 6 tripulantes de un vuelo con destino a Johannesburgo, tras la muerte de una mujer.

Tras el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius que viaja de Argentina hasta Cabo Verde, y en el cual ya se han detectado 7 casos.

Mismo crucero donde una mujer desembarco para tomar el vuelo a Johannesburgo; sin embargo, la alerta en la OMS se enciende, tras su muerte, por lo que se busca prever un posible incremento en el contagio de hantavirus.

Con ello, la OMS precisó que se han activado mecanismos para localizar a todas las personas que compartieron vuelo con la mujer fallecida.

Crucero. ( Frederick Adegoke Snr./Pexels)

Sudáfrica también ya busca a pasajeros de vuelo a Johannesburgo por hantavirus

Ante la búsqueda de pasajeros de la OMS, las autoridades sanitarias de Sudáfrica se suman diligencia para evitar la propagación del hantavirus.

Por lo que las autoridades sanitarias de Sudáfrica han solicitado a la aerolínea que contacte con los pasajeros para que se pongan en comunicación con el Ministerio de Salud en caso de no haber sido ya identificados.