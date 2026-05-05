El crucero MV Hondius que dejó tres muertos por hantavirus, está siendo revisado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el gobierno de España para determinar dónde será tratado.

El crucero que actualmente está en Cabo Verde, África, a la espera de que se decida dónde se atenderá el brote de hantavirus que no tiene vacuna para contrarrestarlo.

Hantavirus deja tres muertos en crucero

El crucero que salió de Argentina y cruzaría el Atlántico con paradas en islas remotas hasta llegar a Canarias en España, tuvo un brote de hantavirus que ya dejó 3 muertos.

Según información, el brote de hantavirus en el crucero que actualmente está en Cabo Verde, África, tiene a bordo 147 personas, de las cuales se reporta, además de las muertes:

Una persona grave

Siete sospechas de contagios; 2 confirmados y 5 sospechosos

Debido a la gravedad del hantavirus que no tiene vacuna para ser combatido, la OMS ha informado que el riesgo de una propagación masiva es mínima.

Crucero. (Jose Parra /Pexels)

Crucero con brote de hantavirus es evaluado por OMS y España

El destino del crucero que tiene brote de hantavirus aún es incierto, debido a que la OMS y el gobierno de España aún analizan donde serán tratadas las personas.

Actualmente, el crucero está en Cabo Verde donde si bien no les permitieron entrar al archipiélago por precaución al hantavirus, se mantiene estático para confirmar su rumbo.

Si bien la OMS y España han declarado que posiblemente el crucero podría dirigirse a Canarias para el tratamiento médico, el presidente Fernando Clavijo, rechazó esto, argumentando que podían ser tratados en Cabo Verde.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias. (Pablo Garrigós/)

Sin embargo, Clavijo explicó que esta decisión solo podía tomarse si las personas a bordo “están estabilizados”.

Por otra parte, la OMS y España trabajan con un equipo de epidemiólogos para evaluar la condición del hantavirus en el crucero y así determinar cuál será su destino, pudiendo ser hasta aislamiento a bordo únicamente.