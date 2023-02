Si eres de los millones de personas que esperan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, te alegrará saber que ya lo puedes apartar en México por 1599 pesos .

Como muchos otros juegos, diversas tiendas online permiten hacer la preventa de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; en todos los casos que revisamos el precio era el mismo.

Aunque hay ciertas particularidades en cada caso; las cuales debes de tener en cuenta si quieres apartar tu copia de la próxima aventura de Link y Zelda.

Por ello te vamos a dar los detalles de cómo apartar o hacer la preventa del título de Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

¿Cómo apartar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en México?

Lo primero que debes de saber es que sólo puedes apartar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en tiendas en línea o en la cadena especializada Gameplanet.

No encontramos registro de la preventa de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en tiendas departamentales como Liverpool, o de autoservicio como Walmart.

Ahora bien, tienes 3 opciones para apartar tu copia del juego: Amazon, Gameplanet o Nintendo .

En Amazon sólo tienes que ir al apartado del juego y pulsar “Pedir en preventa”, con esto ya tendrás tu copia, la cual será enviada el 12 de mayo, día de lanzamiento.

En Gameplanet tienes la opción de apartar en línea o en local; si eliges la primera te preguntarán si quieres envío a casa o recoger en tienda. Puedes apartar con 100 pesos; pero en el lanzamiento debes de cubrir el costo total.

Finalmente con Nintendo sólo tienes que ir a https://www.nintendo.com/es-mx/store/products/the-legend-of-zelda-tears-of-the-kingdom-switch/ y seleccionar “reserva”.

En Amazon y Gameplanet podrás reservar en formato físico; mientras que con Nintendo sólo tendrás acceso a la versión digital.

Preventa The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Especial)

¿Qué pasa con la Edición de Colección de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Ahora bien, de momento la única edición que puedes apartar en México de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la estándar; muchos fans preguntan por la Edición de Colección.

La Edición de Colección de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estuvo disponible en Amazon tras el Nintendo Direct de mediados de febrero; pero se agotó rápidamente.

No obstante, fans e informantes señalan que esta edición volverá a estar disponible cerca del día de lanzamiento del juego en Amazon y Mercado Libre, por un precio de 2999 pesos .

Esto debido a que Nintendo suele liberar más unidades de todas sus ediciones de colección cuando se estrena un juego importante, sólo hay que estar al pendiente.