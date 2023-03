A través de redes se ha anunciado la nueva Nintendo Switch OLED versión Zelda Tears of the Kingdom.

El nuevo Zelda Tears of the Kingdom acaba de revelar los primeros 10 minutos de su videojuego y, en conmemoración, tendrá su propia Nintendo Switch OLED.

Como si la revelación del nuevo juego de Zelda no fuera una sorpresa, en conjunto se anunció la nueva Nintendo Switch OLED versión Zelda Tears of the Kingdom.

Eiji Aonuma, el productor de la serie de Zelda Tears of the Kingdom, fue el encargado de anunciar tanto el videojuego más esperado como la nueva Nintendo Switch OLED pero ¿se venderá en México?

Esto es lo que sabemos de la nueva Nintendo Switch OLED versión Zelda Tears of the Kingdom

Durante el anuncio del Zelda Tears of the Kingdom se anunció la nueva consola Nintendo Switch OLED con una versión justo para jugar el nuevo videojuego de la franquicia.

El Nintendo Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom, cuenta con una pantalla de 7 pulgadas, un soporte ajustable y un puesto LAN por cable, el cual se vende por separado.

La Nintendo Switch OLED cuenta con 64 GB de almacenamiento interno y se sabe que el audio tanto el modo portátil como sobremesa se mejoró considerablemente.

Se reveló que la nueva Nintendo Switch OLED versión Zelda Tears of the Kingdom, se puede jugar en tres mdos:

Modo TV

Modo portátil

Joy-Con

Tal y como se mostró, la Nintendo Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom cuenta con colores que recuerdan al videojuego dorado y blanco; además los controles contrastan con blanco y verde y la base tendrá detalles en dorados junto con el logo en la parte del centro.

Presentan el nuevo Nintendo Switch OLED versión Zelda Tears of the Kingdom Edition (@NintendoAmerica / Twitter )

Este será el precio de la Nintendo Switch OLED versión Zelda Tears of the Kingdom

Tal y como se reveló en redes sociales, causando euforia entre los fans y seguidores, fue tanto el lanzamiento de Zelda Tears of the Kingdom como la nueva consola Nintendo Switch OLED.

Y lo mejor es que la Nintendo Switch OLED de momento, saldrá en una versión de Zelda Tears of the Kingdom.

Se sabe que la Nintendo Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom saldrá a la venta a partir del próximo 28 de abril.

En Estados Unidos, la nueva Nintendo Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom Edition tendrá un precio de 359 dólares, es decir de 6 mil 550 pesos aproximadamente.

Aunque aún no se ha revelado si es que en México y el resto de Latinoamérica contará con la versión de la Nintendo Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom Edition.

Sin embargo, como ha ocurrido con otras versiones, lo más probable es que la Nintendo Switch OLED Zelda Tears of the Kingdom Edition se encuentre disponible en México.

Presentan el nuevo Nintendo Switch OLED versión Zelda Tears of the Kingdom Edition (@NintendoAmerica / Twitter )

