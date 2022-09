Durante el Nintendo Direct se ha anunciado por fin la fecha de estreno de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, secuela de Breath of the Wild y los fans se han enloquecido.

El nuevo juego de la saga de The Legend of Zelda ya tiene fecha de estreno para la Nintendo Switch, y tal y como lo han prometido, su anunció ha roto las redes sociales.

Y es que en el nuevo avance que se presentó durante el Nintendo Direct, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, ha anunciado su fecha de estreno y ha mostrado detalles de lo que se espera.

De acuerdo a lo anunciado, el nuevo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, contará una nueva aventura de Link .

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llegará a la nintendo Switch a mediados del 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, secuela de Breath of the Wild, ha anunciado su fecha de estreno para la Nintendo Switch.

Y es que en el Nintendo Direct, para cerrar con broche de oro, se ha revelado que el nuevo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estará disponible para Nintendo Switch el próximo 12 de mayo del 2023.

En el avance que ya circula en todas las plataformas, puede verse que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom traerá una nueva aventura para Link en donde tendrá que usar un planeador.

Aparentemente, en este The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link utilizará estas herramientas y sus habilidades especiales para regresar a Hyrule tras explorar el reino de las nubes.

En el tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aparecen algunas escenas previas que pudieron verse en Breath of the Wild.

Aunque no se revelaron muchos detalles como se esperaba, el anuncio de la fecha de estreno de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ha ido más que suficiente para entusiasmar a los fans.

Por lo que habrá que esperar hasta el próximo 12 de mayo del 2023 para conocer la nueva historia de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, secuela de Breath of the Wild.