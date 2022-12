World of Warcraft: Dragonflight llegó tras dos años de la última expansión del juego, la cual estuvo llena de críticas y fue en parte responsable del abandono de jugadores.

Ahora la historia de los dragones llega para tratar de rescatar al que en un momento fue el MMO por excelencia en el mundo de los videojuegos.

La pregunta es: ¿World of Warcraft: Dragonflight en realidad logrará salvar a la franquicia?

World of Warcraft: Dragonflight (Blizzard)

Nosotros ya pudimos darle una revisada a la expansión, así que te daremos nuestras impresiones de este primer acercamiento.

Abordaremos sólo los aspectos de gameplay más importantes, dejando de lado la historia; aunque de esta podemos decir que es bastante buena y tiene la calidad que uno esperaría.

¿Los cambios en World of Warcraft: Dragonflight funcionan?

Vayamos primero con lo que resalta en World of Warcraft: Dragonflight, y son los cambios en su árbol de habilidades y la interfaz.

Esto fue bastante promocionado por la gente de Blizzard, pues significaba una renovación completa para el juego de casi 20 años de vida. Empecemos con el árbol de habilidades.

World of Warcraft: Dragonflight introduce plantillas tanto por el “trabajo” como por la “especialización” de tu personaje; donde podrás gastar puntos para mejorar ciertos aspectos.

En realidad no es muy diferente a otros árboles de MMO o RPG ya existentes; pero funciona para que WoW le dé mayor control al jugador en cuanto a la construcción del personaje.

World of Warcraft: Dragonflight (Blizzard)

En general es bastante accesible y se adecua de acuerdo a tus necesidades; claro, siempre habrá una construcción mejor que otra, será deber tuyo encontrar la combinación óptima.

Por el lado de la interfaz, podemos decir que el trabajo hecho por Blizzard en World of Warcraft: Dragonflight es de aplaudir.

Si bien es cierto que tardaron casi 20 años en actualizarse, al hacerlo lo dieron todo en favor de la accesibilidad y mejora estética para los usuarios.

La interfaz se adapta a los nuevos monitores, con elementos mejor distribuidos y algunos más pequeños que permiten apreciar mejor el escenario.

World of Warcraft: Dragonflight (Blizzard)

Además de que todos y cada uno de los aspectos del HUD pueden modificarse en posición y tamaño; además de que cada composición se puede guardar individualmente.

Con esto (y otros agregados) se elimina el uso de varios add-ons, los cuales son conocidos por los veteranos; pero que llegan a alejar a los nuevos jugadores.

En general, estas renovaciones de World of Warcraft: Dragonflight funcionan bastante bien y son de agradecer para el equipo de Blizzard.

¿Cómo es World of Warcraft: Dragonflight en su gameplay?

Ahora bien, World of Warcraft: Dragonflight no se aleja mucho del gameplay base que ha mantenido el MMO desde su inicio, aunque no significa que no tenga sus particularidades.

Por ejemplo, la adición de la raza Dractyr es bienvenida, pues nos da no sólo a nuevos personajes dramáticos; también una nueva forma de abordar el juego gracias a su capacidad de cambiar de forma.

También está el hecho de que en World of Warcraft: Dragonflight podremos convertirnos en jinetes de dragón, que le da mayor verticalidad a los mapas. Lo malo es que esto sólo se puede hacer en la zona de la expansión.

Hablando del nuevo mapa, las Islas Dragón tienen un buen tamaño, además de 4 zonas bien definidas que nos dan una variedad de misiones y logros para completar o explorar.

World of Warcraft: Dragonflight (Blizzard)

Sin olvidar que cada una es manejada por una facción a la que nos podremos unir; aunque sin ninguna ganancia “extra” como sucediera en antaño; aquí nuestra alineación depende más de nuestro gusto que otra cosa.

Hablando de poder, World of Warcraft: Dragonflight elimina la noción de la “progresión intangible”, es decir, que eliminara todo el poder de nuestro personaje a pesar de ya estar en su tope.

Aquí nuestra potencia se mantendrá, aunque eso no significa que llegues como un peso pesado a Dragonflight, pues habrá zonas más complicadas que otras, con el fin de mantener divertido el juego.

Esto es más que nada para eliminar la frustración en jugadores que hayan pasado días, meses o años mejorando un personaje, para ver perdido todo en cuestión de segundos.

¿Qué más trae World of Warcraft: Dragonflight?

Además de la trama principal, World of Warcraft: Dragonflight cuenta con 8 calabozos, los cuales puedes completar en 4 dificultades diferentes; obviamente mientras más difícil, mejor será el botín que recibas.

También está la incursión de la Cámara de las Encarnaciones, de la cual ya está abierta su primera ala y es bastante intensa; perfecta sobretodo para veteranos del WoW.

World of Warcraft: Dragonflight también recibirá misiones extras como retos diarios o semanales; sin embargo no podemos decir que tan bien implementados están a menos de un mes que la expansión salió.

World of Warcraft: Dragonflight (Blizzard)

De hecho es muy temprano para hablar de todos estos extras que tiene la expansión, pues apenas están encontrando su asentamiento entre el público.

De momento parece que todo está bien implementado; sin embargo es con el uso frecuente por parte de los jugadores que se verá si todo va acorde a lo planeado.

No sería la primera vez que World of Warcraft integra elementos que parecen adecuados al juego, que con el tiempo los fans descubren que están rotos o tienen varias fisuras.

¿Vale la pena World of Warcraft: Dragonflight?

Seamos honestos, World of Warcraft: Dragonflight está lejos de ser la expansión que salvará o revertirá todo lo malo que le ha pasado al juego en los últimos años.

Es un buen punto de partida, eso sí; haciendo renovaciones adecuadas en puntos clave, como lo son el árbol de habilidades y la interfaz.

Además de mejorar el aspecto de la progresión general, agregar una nueva raza y la posibilidad de tener un transporte aéreo (aunque limitado).

Pero fuera de esto, hay poco que te haga decir que es un nuevo WoW, pues se siente casi igual a lo que hemos visto por lo menos en las últimas 3 expansiones.

World of Warcraft: Dragonflight (Blizzard)

Si eres veterano y sigues en Azeroth, es probable que ya tengas o estés pensado en hacerte con World of Warcraft: Dragonflight; creemos que no te decepcionará.

Para un jugador nuevo, esta expansión también es un buen punto de partida; aunque con ciertas reservas, hay que ver cómo evoluciona en los próximos meses.

Ahora que si abandonaste el juego, World of Warcraft: Dragonflight no tiene ningún argumento real para que regreses.

Recomendamos esperar para la siguiente expansión; que promete ser más revolucionaria si en verdad Blizzard comenzará a reconstruir a partir de World of Warcraft: Dragonflight.