Tras una larga espera, World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic de Blizzard Entertainment ya está disponible para todos los jugadores con una suscripción activa.

Todos los jugadores de World of Warcraft tendrán acceso a Wrath of the Lich King Classic. Esta historia se puede jugar en todos los reinos previamente dedicados al contenido de WoW: Burning Crusade Classic.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic incluye la clase heroica Caballero de la muerte, que está disponible para todos los jugadores y empieza en nivel 55.

El sistema de logros original de World of Warcraft y la profesión inscripción, que te permite escribir glifos que mejoran tus habilidades, alteran la apariencia y las propiedades de tus hechizos y habilidades; también estarán disponibles.

Aunque la experiencia original de World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic se conserva, Blizzard modificó algunas funciones sociales y de juego para las comunidades de WoW moderno y Classic.

Los jugadores también notarán otras actualizaciones de calidad de vida que mejoran la experiencia general de World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic.

¿Qué más trae World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic?

Además de lo anterior, World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic cuenta con doce calabozos que forman la experiencia de subida de nivel y de máximo nivel, habrá un total de dieciséis a lo largo de la expansión.

El 6 de octubre, se liberarán las primeras tres bandas (de un total de siete), Ojo de la Eternidad, Sagrario Obsidiana y Naxxramas en World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic.

El resto se liberarán a lo largo de las futuras actualizaciones del juego.

Además existen dos mejoras de World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic que se pueden conseguir en Battle.net:

Northrend Heroic Upgrade: Una subida de personaje a nivel 70, una montura, oro para empezar, la habilidad Experto jinete, la mascota pingüino Piedri, y el Cebo de la suerte de hablapeces.

Northrend Epic Upgrade: Incluye todos los artículos del Heroic Upgrade más 30 días de tiempo de juego, la montura voladora Planeador de huesos de ballena Kalu’ak y la montura voladora Surcacostas colmillarr.