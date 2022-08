Todos los jugadores de World of Warcraft recibieron este 30 de junio con una agradable noticia, pues el preparche de Wrath of the Lich King Classic ya está disponible en todo el mundo.

Este es el primero de una serie de “eventos” y modificaciones en World of Warcraft previo al estreno de Wrath of the Lich King Classic el próximo 26 de septiembre de 2022.

A mencionar que este preparche no sólo hace arreglos técnicos a World of Warcraft, sino que será la base sobre la que se construirá todo el camino previo a Wrath of the Lich King Classic.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic (Blizzard)

La descarga del preparche es gratuita y los fans de World of Warcraft solo necesitan una suscripción al juego o haber empezado una campaña, para poder acceder al contenido que vendrá.

Además, aquellos que estén varios niveles abajo; pero quieran jugar la previa de Wrath of the Lich King Classic, el preparche de World of Warcraft añadió los siguientes objetos:

Northrend: Heroic Upgrade Subida de personaje a nivel 70; la habilidad Experto jinete, una montura, un conjunto de equipo inicial, y una pequeña cantidad de oro; límite de una subida por cuenta; Piedri, una mascota pingüino; Cebo de la suerte de hablapeces, un juguete que invoca a un compañero de pesca colmillarr

Subida de personaje a nivel 70; la habilidad Experto jinete, una montura, un conjunto de equipo inicial, y una pequeña cantidad de oro; límite de una subida por cuenta; Piedri, una mascota pingüino; Cebo de la suerte de hablapeces, un juguete que invoca a un compañero de pesca colmillarr Northrend: Epic Upgrade Todos los artículos de la Heroic Upgrade; Planeador de huesos de ballena Kalu’ak, una montura voladora para personajes de WoW Classic; Surcacostas colmillarr, una montura voladora para personajes de WoW moderno; 30 días de tiempo de juego

¿Qué eventos tendrá World of Warcraft previo a Wrath of the Lich King Classic?

Como mencionamos, el preparche de World of Warcraft trae consigo una buena cantidad de contendido al juego.

No se tratan de misiones como tal de World of Warcraft o algo así, sino de eventos temáticos en todas las locaciones de Azeroth. Aquí tienes los detalles:

6-13 de septiembre: Evento de plaga zombi Una misteriosa aflicción llega a las capitales y los jugadores deben estar alertas para no ser víctimas de sus efectos letales.

13 de septiembre / lanzamiento: Eventos de invasión de la Plaga En varias ubicaciones de todo Azeroth, los jugadores podrán obtener recompensas poderosas si coordinan la defensa contra una necrópolis ofensiva y derrotan a las fuerzas de la Plaga en el nivel del suelo, donde aparece el cristal.

World of Warcraft contenido del preparche (Blizzard)

Tras esto, el 26 de septiembre será el lanzamiento de Wrath of the Lich King Classic; se espera que para ese momento los jugadores estén preparados para el reto.

Igualmente habrá contenido post-lanzamiento en World of Warcraft tras la llegada de Wrath of the Lich King Classic; aunque no se han dado detalles al respecto.