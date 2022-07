Blizzard anunció el lanzamiento de la esperada expansión ‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’ a partir del 26 de septiembre , lo mejor de todo es que será gratis para los jugadores que tengan una suscripción activa.

El lanzamiento mundial de ‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’ será a las 5 p. m. (CDMX), y estará disponible en todos los reinos de World of Warcraft: Burning Crusade Classic.

‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’ comienza en el nivel 55; además también presenta la versión original del sistema de logros de ‘WoW’, que premia a los jugadores por completar ciertas actividades.

‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’ también introduce la profesión de inscripción, que permite a los jugadores grabar glifos que mejoran los hechizos y habilidades, alteran su apariencia y modifican sus propiedades.

‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’ es una nueva versión de la legendaria expansión que saliera hace más de 10 años, siendo alabada en su momento por todos los fans del juego.

De hecho, muchos jugadores consideran que ‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’ original fue el pico más alto que logró el MMO, el cual no ha podido ser superado hasta el momento.

¿Qué trae ‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’?

En ‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’ se presentarán los bosques invernales y los picos nevados del continente de Rasganorte, el cual será el más grande del juego hasta la llegada de ‘Dragonflight’.

Asimismo se traerán de regreso los 13 calabozos de la expansión original de ‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’, con algunas renovaciones para adaptarse al MMO actual.

Además se tendrán versiones actualizadas de Naxxramas, la Guarida de Onyxia de la preexpansión de World of Warcraft, y la Ciudadela de la Corona de Hielo, donde concluye la historia de ‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’.

Previo al lanzamiento de ‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’, los jugadores podrán disfrutar de Travesías de jolgorio, un evento que otorga un 50% de experiencia adicional.

World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic (Blizzard)

Este evento estará vigente hasta el 26 de septiembre, día del estreno de ‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’.

Antes del de ‘World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic’ lanzamiento, los suscriptores podrán crear un Caballero de la muerte en cada reino, que podrán llevar a nivel 70 jugando el contenido de Burning Crusade Classic.

También podrán comprar mejoras opcionales, como artículos estéticos nuevos y una subida de personaje a nivel 70 para quienes aún no tengan un personaje de nivel máximo.