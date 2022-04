Blizzard anunció ‘World of Warcraft: Dragonflight’, la próxima expansión del MMORPG, el cual nos entregará una nueva historia, mecánicas y una especialización.

‘World of Warcraft: Dragonflight’ mostrará a los Evocadores dracthyr, la primera combinación de raza y clase, que se unirán a los héroes de la Horda y la Alianza convocados por los dragones.

Los Evocadores dracthyr de ‘World of Warcraft: Dragonflight’ pueden atacar a los enemigos a distancia, o bien ayudar a sus aliados como sanadores. Esta especialidad se unen al juego en el nivel 58.

Además, ‘World of Warcraft: Dragonflight’ permitirá aprender la dracoequitación, que permitirá desbloquear una nueva forma de vuelo con dragón, que se puede personalizar y entrenar.

A continuación te damos todas las características de ‘World of Warcraft: Dragonflight’:

Descubre las Islas Dragón: Los jugadores recorrerán las Islas Dragón en cuatro zonas nuevas: las Costas del Despertar, las Llanuras de Ohn’ahra, el Trecho Azur, y Thaldraszus.

Nueva combinación de raza y clase: La mencionada especialidad Evocador dracthyr, que permite personalizar sus formas de humanoide y dracónica.

Elévate por los cielos: La dracoequitación, un nuevo método de movimiento aéreo que les permitirá a los jugadores volar en sus Dracos.

Renovación del sistema de talentos: El nuevo sistema de talentos permite que los jugadores tomen decisiones sobre talentos sin perjudicar su efectividad. Y les ofrece opciones más significativas en todos los niveles.

Profesiones mejoradas: Nuevas funciones y herramientas, con pedidos adecuados a los jugadores, equipamiento para profesiones y sistema de especializaciones.

Interfaz actualizada: ‘World of Warcraft: Dragonflight’ renovará la interfaz con mejoras en el minimapa y otros elementos, junto con nuevas opciones para personalizar diversos aspectos.

‘World of Warcraft’ también anunció el regreso de ‘Wrath of the Lich King Classic’

Además de ‘Dragonflight’, ‘World of Warcraft’ traerá de regreso la legendaria expansión ‘Wrath of the Lich King Classic’, renovada para el actual estado del juego.

‘Wrath of the Lich King Classic’ contará con nuevas características para ajustarse a los jugadores actuales, sin olvidar a los veteranos. Aquí tienes algunas de sus particularidades:

El lúgubre y gélido norte: Los jugadores comenzarán su aventura en una de dos zonas de Rasganorte, Tundra Boreal o Fiordo Aquilonal.

El amanecer de los Caballeros de la muerte: Disponibles para ambas facciones, los Caballeros de la muerte estarán disponibles en el nivel 55.

Nueva profesión, Inscripción: Esta profesión les permite a los jugadores trazar glifos místicos que alteran la apariencia y modifican las propiedades de los hechizos y habilidades, además de crear abalorios y objetos para la mano secundaria.

Logros desbloqueados: Los logros darán un nuevo conjunto de recompensas a los jugadores.

Calabozos y bandas: Los calabozos Azjol-Nerub, Matanza de Stratholme y Naxxramas tendrán una actualización para 40 jugadores.

Los jugadores que no tengan personajes listos para ‘Wrath of the Lich King Classic’ podrán usar una subida de personaje al nivel 70 cerca del lanzamiento en este 2022.