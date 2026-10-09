Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen se presenta como una ambiciosa expansión que amplía de forma significativa el universo del reconocido RPG de acción de Capcom.

Aunque con ciertas dudas al inicio, podemos decir que Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen es un muy buen DLC, siendo lo que necesitaba el juego tras su lanzamiento en 2024.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen tiene una narrativa de peso Norgan es un buen agregado a Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen La progresión mejora en Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen El combate se ve beneficiado en Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen Hay mejoras de calidad de vida en Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen tiene una narrativa de peso

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen tiene una narrativa de peso, lo cual le da mucho valor a esta expansión, pues no solo es contenido arrojado al juego al azar.

El arco narrativo arranca al investigar los rumores sobre la existencia de un segundo Arisen en tierras norteñas, una premisa que desafía el conocimiento establecido sobre el Ciclo y la amenaza de un nuevo Dragón.

Así, la historia posiciona al protagonista como un forastero en una región desolada, obligándolo a interactuar con nuevos personajes como Eir y resolver dilemas proféticos.

Con esto, la trama ofrece momentos de gran escala, un tono melancólico y revelaciones de peso para el trasfondo del universo del juego.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (Capcom)

Norgan es un buen agregado a Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Norgan es un buen agregado a Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, siendo una extensa zona para explorar y ofreciendo varias novedades en su estructura.

Se trata de una tundra nevada ubicada al norte del mapa original. Un territorio hostil e inhóspito marcado por ruinas sepultadas en la nieve, lagos congelados y un único asentamiento humano en el extremo sur.

A diferencia de los paisajes de Vermund y Battahl, Norgan destaca por un marcado diseño vertical que combina picos escarpados con profundas cavernas subterráneas y cuevas de cristal.

La navegación exige precaución, apoyándose en ganchos de escalada y atajos estratégicos que recuerdan a estructuras de exploración de los RPG clásicos, lo cual te dará horas frente a la pantalla solo para descubrir todo lo que esconde.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (Capcom)

La progresión mejora en Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

La progresión mejora en Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, algo que muchos fans agradecerán con respecto a la aventura principal.

La expansión introduce el sistema de Reliquias. Los enemigos y cofres entregan piezas de equipo sin identificar que deben llevarse ante con un NPC en el poblado para su tasación.

Este mecanismo evita sobrecargar el inventario durante las largas expediciones antes de enviar el botín al almacén, logrando un mejor equipamiento de manera más efectiva que en la aventura original.

Además, los Obeliscos de Bendición distribuidos por el mapa permiten desbloquear poderosas habilidades para cada vocación, lo cual te da todo un abanico nuevo de posibilidades para armar a tu personaje.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (Capcom)

El combate se ve beneficiado en Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

El combate se ve beneficiado en Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, esto gracias a la gran cantidad de enemigos, así como el nuevo entorno al que te enfrentas.

El bestiario suma criaturas temibles como yetis de bocas gigantescas, demonios menores que potencian sus ataques con magia, saurios de hielo y veloces hordas de zombis.

Por otra parte, los enfrentamientos incorporan interacción física directa; es posible rodar bolas de nieve ladera abajo para aplastar enemigos, derribar estalactitas heladas o sufrir la rotura del hielo en lagos congelados.

Asimismo, las ventiscas impredecibles reducen la visibilidad y merman la resistencia del grupo si no se busca refugio a tiempo, haciendo del juego una experiencia más inmersiva.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (Capcom)

Hay mejoras de calidad de vida en Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Finalmente, mencionaremos que hay mejoras de calidad de vida en Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, sobre todo en lo que se refiere al transporte dentro del mapa.

Para agilizar la exploración en un territorio tan vasto, la expansión integra el uso de la Piedra de Transportación y una abundancia de cristales de teletransporte situados cerca de los puntos clave.

Algo que fue muy criticado en el juego base, donde a pesar de tener puntos de viaje rápido, estos eran limitados, haciendo que la gestión de los mismos fuera demasiado engorrosa.

Por otra parte, la expansión incluye los Ritos Perdidos, un conjunto de 12 mazmorras repartidas por el mapa original que ofrecen pruebas de combate temáticas y desafíos específicos de clase para conseguir materiales de ofrenda.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (Capcom)

¿Vale la pena Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen?

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen se consolida como un contenido imprescindible que revitaliza la experiencia original mediante una acertada combinación de exploración vertical, mejoras de calidad de vida y una ambientación memorable.

Aunque algunos aspectos del sistema de botín y ciertas misiones de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen pueden resultar repetitivas, al final se trata de un contenido que te le da un segundo aire al juego.

Pues agrega alrededor de 30 horas extra, suficientes para darle una nueva oportunidad a la obra, si es que ya le sacaste todo el jugo posible.

Ya que la riqueza de su mundo helado y la contundencia de sus combates convierten a esta expansión en un viaje altamente gratificante.