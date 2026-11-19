Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy es una versión optimizada del juego de 2023, que busca aprovechar la potencia del nuevo hardware para dar la experiencia definitiva.

Aunque Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy mantiene toda su frescura y encanto, ofrece una combinación agridulce de mejoras visuales y decisiones técnicas cuestionables.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy tiene irregularidades técnicas Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy hace ajustes en la jugabilidad Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy agrega un nuevo modo El sistema de exámenes de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy es contradictorio Gameshare es un buen añadido a Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy tiene irregularidades técnicas

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy tiene irregularidades técnicas, con aciertos como errores por igual.

Esta edición da el salto a una resolución 4K nativa cuando la consola se encuentra conectada a la base de televisor. La nitidez del renderizado resalta la riqueza cromática y los pequeños detalles del mundo diminuto de los Pikmin.

Superando con creces la resolución dinámica de entre 810p y 900p de la consola anterior, siendo una gran mejora en todos los sentidos.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy (Nintendo)

Sin embargo, la tasa de cuadros por segundo se mantiene bloqueada a 30, cosa que muestra que el título no está del todo optimizado, pues la consola podría soportar sin problemas mayor número de fotogramas.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy hace ajustes en la jugabilidad

Entre las novedades, Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy hace ajustes en la jugabilidad. La edición incluye la función Howl-Out, que permite emitir órdenes verbales a Oatchi a través del micrófono de la consola.

Comandos directos como “Montar” (Ride) o “Cargar” (Charge) responden con agilidad cuando el sistema está calibrado, aunque en ocasiones su elevada sensibilidad provoca activaciones accidentales por el ruido ambiental.

Por otro lado, causa un profundo desconcierto la ausencia total del Modo Ratón, una de las características estrella de la consola, que sí ha sido integrada en otros juegos.

Resulta no integrar un puntero preciso mediante ratón a un videojuego de estrategia basado en apuntar y lanzar criaturas.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy (Nintendo)

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy agrega un nuevo modo

Lo más interesante es que Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy agrega un nuevo modo, el cual añade mucha más vida al juego en general.

Se trata de un contrarreloj enfocado en la filosofía “Dandori”, que premia la planificación eficiente del tiempo y la multitarea.

Este modo introduce escenarios divididos en dos categorías principales con tres niveles de dificultad (Elemental, Avanzado y Graduado).

Los del Grupo A presentan una estética inspirada en Pikmin Bloom. Aunque su aspecto visual es plano, ofrecen mucho reto, pues al transportar un objeto solo puedes avanzar por senderos predefinidos, lo que obliga a limpiar obstáculos antes.

Los escenarios del Grupo B son niveles subterráneos tradicionales donde la prioridad radica en equilibrar la recolección de tesoros con la eliminación de barreras enemigas.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy (Nintendo)

El sistema de exámenes de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy es contradictorio

El sistema de exámenes de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy es contradictorio debido a cómo se maneja.

De entrada, la estructura competitiva de la academia permite practicar durante la semana para afrontar el examen oficial de viernes a domingo.

Cada jugador dispone de un intento único para registrar su puntuación máxima en las clasificaciones en línea, pudiendo utilizar tickets de reintento acumulados durante las sesiones de práctica.

Aunque supuestamente son 72 niveles, actualmente solo hay 6 fases disponibles, por lo que si superas todas en un día, tendrás varias semanas sin nuevo contenido, dando una sensación de añadido fragmentado o incompleto en su lanzamiento.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy (Nintendo)

Gameshare es un buen añadido a Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy

En el apartado multijugador, Gameshare es un buen añadido a Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy, principalmente para aquellos que disfrutan partidas con sus amigos.

Gameshare permite disfrutar de las Batallas Dandori entre dos consolas locales con una sola copia del juego, haciendo que la experiencia se accesible para todo el mundo prácticamente sin limitantes.

Aunque claro, si lo que te interesa es jugar a distancia, se requiere una suscripción a Nintendo Switch Online para partidas en línea.

Aún así el no tener restricciones de manera local le da mucho valor agregado al juego, sobre todo en el aspecto de la portabilidad.

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy (Nintendo)

¿Vale la pena Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy?

Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Dandori Academy es una actualización de luces y sombras, prácticamente en cada uno de sus aspectos mencionados.

Su apartado visual brilla a 4K nativo y los agregados como el nuevo modo y el Gameshare aportan bastante a la experiencia original.

Sin embargo, la omisión de los 60 fps, la falta de soporte para ratón y la entrega fragmentada de Dandori Academy impiden que sea el salto definitivo que se esperaba.

Continúa siendo un juego extraordinario, aunque su actualización se queda a medio camino de alcanzar la excelencia técnica absoluta.