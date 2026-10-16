Tras una pausa de casi una década desde el lanzamiento de Mega Man 11 en 2018, Capcom regresa con el Bombardero Azul en Mega Man: Dual Override.

Recientemente tuvimos acceso a una prueba de Mega Man: Dual Override, la cual nos dejó bastante satisfechos con lo que será el juego.

Aquí tienes nuestras 3 impresiones previas del título:

Mega Man: Dual Override se maneja muy bien La adición de Proto Man es interesante en Mega Man: Dual Override Mega Man: Dual Override pinta para ofrecer un buen reto

Mega Man: Dual Override se maneja muy bien

Lo primero que notamos al ponernos en el control, es que Mega Man: Dual Override se maneja muy bien, ya sea que uses el stick o el legendario D-Pad como en antaño.

El manejo del personaje es ágil y responsivo, mientras que el disparo del Mega Buster ofrece una retroalimentación sumamente satisfactoria al enfrentar a los enemigos.

Si bien te puede confundir un poco al principio por la posición de los botones de salto y barrida, luego de unos minutos te acomodas muy bien al juego.

Siendo todo bastante rápido y sobre todo preciso en la acción; algo importante en juegos de este estilo donde un solo paso en falso puede ser una muerte inevitable.

Mega Man: Dual Override (Capcom)

La adición de Proto Man es interesante en Mega Man: Dual Override

Otra cosa a mencionar es que la adición de Proto Man es interesante en Mega Man: Dual Override, pues cambia un poco la dinámica al afrontar los niveles del juego.

Proto Man aporta un enfoque centrado en el combate cuerpo a cuerpo, gracias a un escudo rediseñado con habilidades ofensivas como el Proto Boomerang, la embestida Shield Jet y el gancho Rising Shield.

Lo cual hace que ciertas partes del escenario sean más sencillas, pero al mismo tiempo provoca que acabar con los enemigos en pantalla sea un reto diferente.

Cosa que se suma a los Chip Sets para los dos personajes, que dependiendo de su uso y buen equipamiento, pueden hacer más fácil o difícil un escenario.

En el demo teníamos opciones defensivas con barreras y tanques extra, ventajas de ataque, o la experiencia tradicional donde solo tienes a Rush de apoyo.

Mega Man: Dual Override (Capcom)

Mega Man: Dual Override pinta para ofrecer un buen reto

Por último diremos que Mega Man: Dual Override pinta para ofrecer un buen reto, tanto en dificultad, como en valor de rejugabilidad.

La exploración adquiere mayor relevancia gracias al uso de habilidades especiales para alcanzar zonas secretas y recolectar pernos ocultos en los escenarios.

Mientras que los enemigos y los escenarios son bastante exigentes, aunque no imposibles, solo necesitas un poco de práctica para superar cada obstáculo, aunque no negamos que al principio es frustrante.

Ya que el juego exige una cuidada memorización de patrones y tiempos de reacción; afortunadamente la inclusión de puntos de control atenúa un poco la sensación de fracaso.