Pragmata es uno de los proyectos más enigmáticos de Capcom y, al mismo tiempo, uno de los más esperados de la compañía en los últimos años; luego de tener una serie de retrasos.

Desde su anuncio inicial en 2020, Pragmata ha despertado curiosidad por su estética futurista y su tono narrativo cargado de misterio. Afortunadamente, la desarrolladora sigue en racha, trayendo otro gran título a los jugadores.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Pragmata tiene una buena propuesta narrativa Capcom vuelve a mostrar la potencia del RE Engine con Pragmata El sistema de combate es bastante original en Pragmata Pragmata tiene una muy buena dificultad El diseño de niveles de Pragmata está muy bien trabajado

Pragmata tiene una buena propuesta narrativa

Pragmata tiene una buena propuesta narrativa, algo que ya caracteriza a casi todos los juegos de Capcom en este momento.

La trama nos cuenta la historia de Hugh, un trabajador espacial que llega a una base lunar para hacer reparaciones de rutina; sin embargo, dentro se encuentra con las instalaciones destruidas y los robots fuera de control.

Es ahí donde conoce a Diana, una robot de última generación con apariencia de niña, la cual no parece haber sido afectada y con la que tratará de salir del lugar, estableciendo un vínculo en el proceso.

Pragmata (Capcom)

Si bien el núcleo emocional es el gastado concepto de la relación padre e hija, el hecho de que se dé con un humano y una robot suma a la narrativa, poniendo en tela de juicio la naturaleza humana, los límites de la IA y la necesidad de vivir en sociedad.

Capcom vuelve a mostrar la potencia del RE Engine con Pragmata

Otra cosa donde se ve la calidad del juego, es que Capcom vuelve a mostrar la potencia del RE Engine con Pragmata, siendo una obra visualmente hermosa.

Gracias al motor gráfico, el apartado técnico es sólido, con iluminación avanzada, físicas realistas y un nivel de detalle que ya ha demostrado su capacidad para adaptarse a géneros muy distintos.

A esto hay que sumar una estética futurista, con escenarios que parecen fragmentarse y deformarse y con un estilo visual que mezcla realismo con elementos casi oníricos.

Además de tener un desempeño formidable, ya que en nuestra partida todo fluyó de manera correcta, sin glitches, bugs, alentamientos o cuelgues de algún tipo.

Pragmata (Capcom)

El sistema de combate es bastante original en Pragmata

En una industria donde parece que las mecánicas se repiten una y otra vez, el sistema de combate es bastante original en Pragmata, aunque a algunos podría resultarles molesto.

El gameplay mezcla disparos y hacking, con un ritmo pausado y un fuerte énfasis en la resolución de acertijos; básicamente debes de resolver un rompecabezas que te da Diana, cada que enfrentes a uno de los enemigos.

Esto hace que se piensen mejor las estrategias de ataque, así como la manera de enfrentar los peligros, pues no se trata de ir disparando a lo loco, sino de tantear el terreno y usar todos los elementos a tu disposición.

Pragmata (Capcom)

Quienes quieran acción pura se sentirán un poco frustrados, pues hacer eso te puede costar la vida de Hugh; además, no negamos que el combinar mecánicas de puzzle con shooter es algo confuso al principio y engorroso si quieres pasar a la acción directa.

Pragmata tiene una muy buena dificultad

Para los amantes del reto, les gustará saber que Pragmata tiene una muy buena dificultad; no es imposible, pero sí requiere de aprender muy bien las mecánicas.

Aunque nunca te verás abrumado por cientos de enemigos, si no planeas muy bien tu estrategia y el uso de las armas a tu disposición te será bastante difícil avanzar de manera sostenida.

A esto hay que sumar que cada enemigo es diferente y requiere una estrategia diferente de ataque, como usar el entorno, armas pesadas o moverte de manera constante por el escenario.

Si bien no hacen un daño masivo, si no estás atento de lo que pasa recibirás muchos golpes que se pudieron haber evitado.

Pragmata (Capcom)

El diseño de niveles de Pragmata está muy bien trabajado

Finalmente debemos de mencionar que el diseño de niveles de Pragmata está muy bien trabajado, ya que premian bastante la exploración y tienen varias áreas a explorar.

No se trata de un juego de mundo abierto, sino que recorres una serie de zonas cerradas para cumplir un objetivo; estas mismas cuentan con cuartos ocultos y lugares que puedes alcanzar si sabes cómo manejar a Hugh.

Además, luego de hacer ciertas cosas o recibir algún objeto, podrás expandir el tamaño de algunos de los niveles para que puedas descubrir más secretos, como nuevas armas o coleccionables.

Sin olvidar que estacan la presencia de “Refugios”, espacios seguros que añaden capas estratégicas a la progresión, pues es donde mejoras las armas y traje de Hugh, así como las habilidades de Diana.

Pragmata (CAPCOM)

¿Vale la pena Pragmata?

Pragmata se perfila como un título con una experiencia narrativa y filosófica dentro del medio, que viene sustentado por un gameplay creativo en un mundo donde parece que eso ya no tiene cabida.

Siendo un juego arriesgado, diferente y con un trasfondo profundo, capaz de marcar un hito en la trayectoria de Capcom si logra cumplir con lo que promete.

Su éxito dependerá mucho de cómo sea aceptado el gameplay por el gran público, pues es lo único que podría causar “ruido” entre jugadores tradicionales, pues fuera de eso, el resto de elementos son casi perfectos.

Sin olvidar que el dúo de Hugh y Diana está llamado a convertirse en uno de los nuevos y tiernos referentes de las dinámicas de “padre e hija”, en el mundo interactivo.