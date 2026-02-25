Resident Evil Requiem se perfila como uno de los lanzamientos más ambiciosos de Capcom en los últimos años, y representa la novena entrega principal de la saga que redefinió el género del survival horror.

La llegada de Resident Evil Requiem ha generado una enorme expectativa tanto entre los veteranos de la franquicia como entre los nuevos jugadores. Aunque no es esencialmente diferente al resto de la saga, es sin lugar a dudas una excelente obra.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Resident Evil Requiem logra equilibrar muy bien la narrativa de sus dos protagonistas El gameplay de Resident Evil Requiem dejará satisfecho a todo mundo La atmósfera de Resident Evil Requiem sí da miedo Resident Evil Requiem explota todo su aspecto técnico Resident Evil Requiem no innova en realidad

Resident Evil Requiem logra equilibrar muy bien la narrativa de sus dos protagonistas

Resident Evil Requiem logra equilibrar muy bien la narrativa de sus dos protagonistas, dándole un peso específico a cada uno.

En esta entrega, Leon S. Kennedy está acompañado de Grace Ashcroft, una nueva protagonista quien se inserta en la trama de la saga de manera orgánica y tiene una personalidad muy bien definida.

Así, la campaña se estructura en dos líneas narrativas que se entrelazan, permitiendo al jugador experimentar la historia desde perspectivas distintas; las cuales abordan principalmente las motivaciones de cada uno.

Si bien la trama gira en torno a una nueva amenaza biológica, Capcom muestra no solo un viaje de supervivencia física, sino también emocional, explorando el trauma y la resiliencia de sus protagonistas.

Resident Evil Requiem (Capcom)

El gameplay de Resident Evil Requiem dejará satisfecho a todo mundo

Al tener a dos protagonistas con diferencias tan marcadas, quedaba la duda si la jugabilidad cumpliría; podemos decir que el gameplay de Resident Evil Requiem dejará satisfecho a todo mundo.

El juego alterna entre secciones de exploración lenta, donde la tensión se construye a través de la ambientación y el diseño sonoro, y momentos de acción intensa que obligan al jugador a reaccionar rápidamente.

Este contraste es clave para mantener la sensación de imprevisibilidad, un sello de la saga. Además, se hace uso tanto de la primera como de la tercera persona, esta última con mejoras técnicas de transiciones más fluidas y un control más preciso.

Esta fórmula híbrida que combina la tensión clásica con un ritmo más dinámico, responde a la necesidad de balancear la nostalgia de los fans que crecieron con los juegos clásicos, los que fueron parte de la vertiente de acción y los de la nueva saga.

Aunque parece una mezcla extraña y poco atractiva, funciona bastante bien y se ajusta perfectamente a todo tipo de estilo; si bien habrá quienes prefieran más una vertiente que otra, nadie quedará decepcionado.

Resident Evil Requiem (Capcom)

La atmósfera de Resident Evil Requiem sí da miedo

La atmósfera de Resident Evil Requiem sí da miedo, algo que es muy importante para los fans de los survival horror.

Si bien el juego se construye con clichés clásicos, con jump scares y escenarios que van desde laboratorios oscuros hasta pueblos devastados, estos funcionan muy bien, metiéndote de lleno en este entorno decadente y opresivo.

Donde el diseño sonoro hace gran parte de la magia, metiendo tensión con cada paso que das, reforzando la idea de que el horror no solo está en los monstruos, sino en la decadencia del mundo que los rodea.

Siendo bastante recomendable jugar con unos buenos audífonos para meterte de lleno, aunque la construcción es tan buena que incluso con el sonido base de la pantalla, el juego es capaz de crear el estrés necesario.

Resident Evil Requiem (Capcom)

Resident Evil Requiem explota todo su aspecto técnico

Como era de esperarse, Resident Evil Requiem explota todo su aspecto técnico, se trata de un juego visualmente impresionante y con un muy buen grado de optimización.

Capcom ha apostado por el RE Engine, su motor gráfico insignia, que ya demostró su potencia en títulos anteriores y que se mantiene a la altura de un juego tan importante como lo es este.

Así tenemos iluminación dinámica, físicas más realistas, expresiones faciales de última generación y un diseño de sonido envolvente que aprovecha tecnologías de audio 3D, sin olvidar un apartado artístico único.

Además, podemos decir que el juego corre muy bien en su mayoría, pues no encontramos bugs o glitches salvo en una ocasión.

No podemos decir en qué parte porque es spoiler, solo señalaremos que fue en una de las persecuciones de uno de los monstruos principales. Digamos que “nos salimos del guion” y eso provocó que el juego ya no respondiera bien.

Ya no pudimos cambiar de arma, pausar el juego o abrir el menú, ni siquiera pudimos avanzar a la siguiente zona, a pesar de cumplir con el objetivo. La única solución fue dejar que nos mataran.

Fuera de esto no encontramos mayores problemas; esperemos que Capcom arregle los errores mínimos que tiene el título con parches posteriores.

Resident Evil Requiem (Capcom)

Resident Evil Requiem no innova en realidad

Si bien el juego en sí mismo es excelente, hay que reconocer que Resident Evil Requiem no innova en realidad; simplemente es una amalgama muy bien hecha de conceptos probados a lo largo de la saga.

No encontrarás nada rompedor como en su momento lo fue el primer Resident Evil, Resident Evil 4 o Resident Evil 7: Biohazard; pero eso no es malo en realidad.

Esa familiaridad con la que te recibe el juego es agradable, se siente como el punto de refinamiento máximo de todas las mecánicas que Capcom ha explorado a lo largo de la historia con esta saga.

Tal vez esto decepcione a algunas personas que esperaban una gran revolución; sin embargo, eso no le quita lo divertido y terrorífico al juego.

Resident Evil Requiem (Capcom)

¿Vale la pena Resident Evil Requiem?

Resident Evil Requiem se presenta como una entrega que busca equilibrar tradición y novedad, esto lo podemos ver con sus protagonistas duales, una narrativa entrelazada, atmósfera opresiva y un apartado técnico efectivo.

Con Resident Evil Requiem, Capcom apuesta por perfeccionar la fórmula del survival horror en un contexto moderno, donde el género ha recobrado la popularidad de sus primeros años.

Se puede señalar que la innovación es nula, lo cual es bastante cierto; sin embargo, eso no quita que estamos ante uno de los mejores juegos de la franquicia y un digno cierre a una trama abierta desde 1996.

Ya sea que seas un veterano de la saga, alguien que llegó desde el soft reboot de la séptima parte, o una persona que apenas está iniciando en la misma, ten por seguro que encontrarás algo para ti.