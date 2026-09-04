Durante el State of Play de septiembre, LEGO presentó su nuevo set de PlayStation, el cual marca la nueva colaboración de la marca con Sony.

El LEGO PlayStation recrea de manera efectiva a la primera consola de Sony con 1911 piezas, con las que además podrás construir el control y un par de homenajes a Gran Turismo y Ape Escape.

LEGO PlayStation (LEGO)

Precio del LEGO PlayStation en México

El LEGO PlayStation tendrá un precio en México de 3,799 pesos, siendo un set pensado para mayores de 18 años por contar con piezas pequeñas y tener un armado complicado.

De acuerdo con la información oficial, el LEGO PlayStation tendrá unas dimensiones de 6 cm de alto, 26 cm de ancho y 19 cm de profundidad.

Es prácticamente igual al PS1; asimismo, contará con un control de bloques, el cual se podrá conectar a la consola, así como la legendaria Memory Card.

Los botones del control funcionarán perfectamente; además, se podrá abrir la tapa donde iba el disco para revelar pequeños dioramas de Gran Turismo y Ape Escape.

Un detalle que muchos fans de la marca apreciarán bastante, ya que trae todo el estilo de la consola original de Sony.

LEGO PlayStation (LEGO)

¿Cuándo estará disponible el LEGO PlayStation en México?

El LEGO PlayStation estará disponible en acceso anticipado para LEGO Insiders a partir del 1 de octubre, y para el resto de compradores partir del 4 de octubre.

La compra anticipada del LEGO PlayStation se hará únicamente a través de la tienda en línea LEGO, mientras que la venta general se podrá hacer también en locales físicos y distribuidores autorizados.

De momento no hay detalles sobre si habrá un límite de unidades que se puedan comprar del set, como sucede con otros productos de la marca.

Si el set resulta exitoso, es probable que veamos más del estilo en el futuro inmediato, como ha sucedido con otras franquicias que ya tienen su línea de sets de LEGO.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto del set de LEGO PlayStation.