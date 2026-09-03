Como se anunció, este jueves fue el State of Play septiembre 2026, donde se dieron varios anuncios acerca de los juegos que veremos en el PS5 próximamente.

Dentro de lo más destacado del State of Play septiembre 2026 tuvimos la fecha de lanzamiento de Final Fantasy VII Revelation, la presentación del LEGO PlayStation y un nuevo avance de Marvel’s Wolverine.

Aquí te dejamos todos los anuncios del State of Play septiembre 2026, incluidos los de la transmisión de Japón.

State of Play: Resident Evil

Resident Evil presentó un nuevo adelanto en el State of Play. La película se estrena el próximo 16 de septiembre.

State of Play: Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine mostró su tráiler de lanzamiento con mucho gameplay y un poco de historia. Estará disponible el próximo 15 de septiembre.

State of Play: Ghost of Yotei

Ghost of Yotei reveló el Modo Most Wanted protagonizado por Jin Sakai, además de la expansión Echoes of Sekigahara. Estará disponible el 1 de octubre.

State of Play: Monster Hunter Wilds Ascendance

Monster Hunter Wilds Ascendance mostró un tráiler de su enorme expansión que incluirá nuevos monstruos como “Aracator” y “Gundrajah”, además de la base “Madoi”. Llegará en 2027

State of Play: Metro 2039

Meto 2039 estuvo presente con un traíler que confirmó el modo rendimiento a 60 FPS con trazado de rayos en resolución 4K. Llegará el 4 de febrero de 2027.

State of Play: LEGO PlayStation

LEGO PlayStation es la primera colaboración oficial con la marca de bloques que recrea la consola clásica de Sony con detalles internos de títulos emblemáticos. Saldrá el 1 de octubre.

State of Play: Final Fantasy Resonance

Final Fantasy Resonance presentó su nuevo tráiler, el cual anuncia la salida de un demo. El juego completo llegará el 22 de octubre.

State of Play: Gundam Rogue Orbit

Gundam Rogue Orbit presento su primer tráiler que nos deja ver un poco de cómo serán los combates con robots gigantes. Estará disponible en marzo de 2027.

State of Play: Rev. NoIR

Rev. NoIR mostró dos nuevos tráilers sobre el gameplya y la historia del juego de Konami. Llegará en 2027.

State of Play: Rhapsody in Scarlet

Rhapsody in Scarlet es otro nuevo juego de Konami que mezcla acción y fantasía de estilo japonés dentro de una versión alternativa del Nueva York de 1920.

State of Play: Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 presentó un tráiler del nuevo contenido que llegará próximamente al juego. Se lanzará en dos partes, la primera en octubre y la segunda en diciembre.

State of Play: Until Dawn 2

Until Dawn 2 el nuevo tráiler de la secuela se enfocó en mostrar el renovado peso de las decisiones y sus consecuencias.

State of Play: GTA VI

GTA VI presentó dos controles para PlayStation 5 diseñados especialmente con motivo del lanzamiento del esperado juego de Take-Two.

State of Play: Final Fantasy VII: Revelation

Final Fantasy VII: Revelation por fin dio a conocer su fecha de estreno. Llegará el 8 de abril de 2027.

State of Play: Dragon Ball Xenoverse 3

Dragon Ball Xenoverse 3 mostró un tráiler con la creación de personajes, destacando todas las clases que podremos usar para nuestro avatar. Llegará en 2027.

State of Play: Dragon Quest Monsters: The Withered World

Dragon Quest Monsters: The Withered World nos dio un poco del gameplay del juego, así como la manera en que fusionaremos a los monstruos. Estará disponible el 3 de diciembre.



