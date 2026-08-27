Para alegría de todos los fans de Nintendo y el fontanero favorito de todos, se anunciaron nuevos sets de LEGO Super Mario, los cuales muy pronto estarán disponibles en México.

Se trata de 8 nuevos sets de LEGO Super Mario, de distintos precios y diseños, de los cuales te daremos toda la información a continuación.

Salto de Tubería de Mario (LEGO)

Mario Kart – Carrera con Mario (LEGO)

Precio de los nuevos sets de LEGO Super Mario

Aquí tienes los 8 nuevos sets de LEGO Super Mario, con el precio oficial que tendrán en México en su lanzamiento:

Salto de Tubería de Mario: 229 pesos

Mario Kart – Carrera con Mario: 329 pesos

Aventuras de Mario en la Playa: 449 pesos

Mario Kart – Carrera entre Luigi y Bowser Jr.: 649 pesos

Luigi de Fuego contra Koopa: 649 pesos

Yoshi en la Casa de Mario: 899 pesos

Mario Kart – Carrera Caótica de Bowser: 1,299 pesos

Mario de Fuego en el Castillo de Bowser: 2,199 pesos

Como puedes ver, a diferencia de otros sets de LEGO Super Mario lanzados anteriormente, estos serán más accesibles, debido a que cuentan con menos pesas y son menos complejos.

Pues están pensados para niños de 10 años en promedio, por lo que no cuentan con piezas muy elaboradas, que se puedan perder o tragar.

Aventuras de Mario en la Playa (LEGO)

Mario Kart – Carrera entre Luigi y Bowser Jr. (LEGO)

Luigi de Fuego contra Koopa (LEGO)

¿Cuándo comprar los nuevos sets de LEGO Super Mario?

Todos estos nuevos sets de LEGO Super Mario estarán disponibles el próximo 1 de enero de 2027, siendo el primer lanzamiento importante de la marca para el año que entra.

Los fans podrán comprar los sets de LEGO Super Mario a partir de esa fecha en la tienda en línea LEGO.com, así como en los locales físicos de la marca.

También se podrán adquirir en los distribuidores autorizados de LEGO en todo el país, como es el caso de jugueterías, tiendas departamentales, tiendas en línea y algunos súper mercados.

Este lanzamiento formará parte de la celebración adelantada del MAR10 Day de 2027, el cual se celebra el 10 de marzo de cada año.

Yoshi en la Casa de Mario (LEGO)

Mario Kart – Carrera Caótica de Bowser (LEGO)