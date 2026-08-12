Marvel Tōkon: Fighting Souls llega a PS5 como una experiencia un tanto agridulce. Por un lado, estamos ante un juego bastante divertido dentro del género de peleas; por el otro, estos primeros días han sido irregulares para el mismo.

Pues hay ciertas cosas alrededor de Marvel Tōkon: Fighting Souls que hacen que no pueda ser disfrutado al 100%, incluso en la versión de PS5, que fue la que jugamos.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos sobre el juego:

Marvel Tōkon: Fighting Souls cambia la dinámica de los juegos tag de peleas Los asistentes de Marvel Tōkon: Fighting Souls son algo rígidos Los visuales de Marvel Tōkon: Fighting Souls son impresionantes El modo historia no es de lo mejor pero funciona en Marvel Tōkon: Fighting Souls Problemas de otras versiones afectan a Marvel Tōkon: Fighting Souls en PS5

Marvel Tōkon: Fighting Souls cambia la dinámica de los juegos tag de peleas

Marvel Tōkon: Fighting Souls cambia la dinámica de los juegos tag de peleas, pues no solo son combates de 4 contra 4, sino que todos los integrantes del equipo comparten una misma barra de vida.

Esta decisión elimina la mecánica tradicional de cambiar a un luchador herido para que recupere salud en reserva, lo cual ofrece una interfaz mucho más limpia, evita batallas excesivamente largas y cambia la estrategia.

Marvel Tōkon: Fighting Souls (Arc System Works)

De hecho, si estás acostumbrado a los juegos tag tradicionales, podrías encontrarte con una barrera al inicio, ya que no puedes aplicar el mismo estilo de juego que en otros parecidos.

Aquí debes de combinar saberes de juegos de relevos y de 1 vs 1, ya que es recomendable dominar de inmediato a múltiples personajes para ser competitivos.

Al mismo tiempo que integras las mecánicas de asistencia como los especiales grupales, counters conjuntos y demás elementos que se integran en el juego.

Los asistentes de Marvel Tōkon: Fighting Souls son algo rígidos

Debido a lo anterior, los asistentes de Marvel Tōkon: Fighting Souls son algo rígidos, pues de entrada no empiezas con los 4 personajes disponibles para la batalla.

Los combates empiezan en un 1 contra 1 y para desbloquear al resto de los guerreros, debes aumentar el medidor “Assemble” con acciones específicas durante la pelea.

Como completar un combo automático ligero, ejecutar un lanzamiento, o provocar una transición de escenario mediante un impacto contra la esquina.

Marvel Tōkon: Fighting Souls (Arc System Works)

Antes del combate, el jugador asigna roles específicos a sus personajes (Leader, Shooter, Vertical y Assault), lo que define el tipo de asistencia neutral que realizarán sin coste de energía.

Una vez que tengas a todos tus personajes, podrás hacer los counters especiales o los ataques conjuntos, mismos que dependen de otros medidores en pantalla, para que el jugador no abuse de estos.

Los visuales de Marvel Tōkon: Fighting Souls son impresionantes

A nivel de presentación, los visuales de Marvel Tōkon: Fighting Souls son impresionantes gracias al cell-shading, y la combinación del toque anime con el diseño clásico de los cómics.

Con esto se logra que los movimientos de los personajes dejen espectaculares estelas inspiradas en los tradicionales puntos de sombreado Ben-Day, mezclándose con espectaculares animaciones exageradas que llenan la pantalla.

Todo es muy colorido y lleno de detalles, además de que cuenta con localización para América Latina, por lo que se cuenta con textos e incluso voces en español que realzan la estética.

Tal vez el único problema es que a veces la pantalla se llega a saturar demasiado, pues hay momentos donde tienes a 8 personajes en pantalla, explosiones y los diversos marcadores del gameplay.

Marvel Tōkon: Fighting Souls (Arc System Works)

El modo historia no es de lo mejor, pero funciona en Marvel Tōkon: Fighting Souls

Algo que muchos ya esperaban: el modo historia no es de lo mejor, pero funciona en Marvel Tōkon: Fighting Souls, pues cuenta con varias horas de duración y sirve para conocer mejor el juego.

Escrita por el veterano guionista de cómics Kieron Gillen, la trama presenta un torneo en el que la Tierra se juega su supervivencia frente al Campeón del Universo, el cual tendrá que ser derrotado por los héroes de Marvel.

La campaña se segmenta en cinco líneas argumentales diferentes, cada una centrada en un equipo específico, así podrás probar a los 20 personajes disponibles en este momento.

Si bien no es nada del otro mundo, cuenta con una atractiva mezcla de cómics con movimiento y cinemáticas animadas.

Ahora que si esto no te es suficiente, también se cuenta con otros modos offline como el clásico arcade y el All-Star Arena, que es un nombre bonito para el clásico survival.

En cuanto al online, para hacerlo más interesante se diseño el Battle Arcadia, que es una zona donde los jugadores puede interactuar entre sí controlando versiones chibi de los personajes, donde pueden realizar diversas actividades además de pelear.

Marvel Tōkon: Fighting Souls (Arc System Works)

Problemas de otras versiones afectan a Marvel Tōkon: Fighting Souls en PS5

Algo extraño que sucede con el juego, y que en teoría debería de mantenerse ajeno a la edición de consolas, se da porque problemas de otras versiones afectan a Marvel Tōkon: Fighting Souls en PS5.

El juego funciona muy bien en PS5, prácticamente no hay fallas y todo fluye de buena manera, siempre y cuando no trates de jugar en línea con personas que tengan el título en PC.

La pobre optimización en PC arrastra graves consecuencias para los usuarios de PS5; las caídas en los cuadros por segundo en computadora provocan saltos desestabilizando el netcode rollback en la pantalla del usuario de consola.

Para evitarlo tienes que desactivar el crossplay, pero esta ganancia en estabilidad se traduce en largas colas para encontrar una partida online, pues dependes únicamente de los usuarios de PS5.

En otras palabras, que la versión de PC haya salido mal inhabilita casi por completo el juego online si estás en consola, porque o no puedes jugar de manera decente usando el crossplay o tienes pocas partidas al solo enfocarte en PS5.

Marvel Tōkon: Fighting Souls (Arc System Works)

¿Vale la pena Marvel Tōkon: Fighting Souls?

Marvel Tōkon: Fighting Souls destaca por su extraordinario apartado visual, su ingenioso rediseño de las mecánicas de relevos, así como en el cambio de estrategia gracias a la barra de energía.

Sin embargo, no podemos obviar que el debut de Marvel Tōkon: Fighting Souls no ha estado exento de detalles, que llegan a salpicar incluso la versión de PS5, la mejor optimizada en este momento.

Pues no importa qué tan divertido o estéticamente cuidado está tu juego, si no puede cumplir plenamente su propósito, que es el juego en línea; debido a que los fallos en la otra versión afectan a tu copia, aunque no juegues en la misma plataforma.

Arc System Works tiene el potencial para brindar un clásico instantáneo, pero su éxito dependerá por completo de la rapidez con la que se resuelvan las graves fallas técnicas en PC, que arrastran la integración de red en PS5.